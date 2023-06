'Esquilo ator': vídeo mostra animal fingindo de morto

436

Embora a atuação do esquilo não tenha enganado ninguém, sua tentativa de se proteger é um exemplo divertido da tanatose animal. (foto: Reprodução Twitter )



Um vídeo hilário viralizou nas redes sociais esta semana mostrando um esquilo fingindo a própria morte depois de um encontro desastroso com um cabo de vassoura. O momento cômico foi publicado no Twitter por um internauta dos Estado Unidos e já acumula milhões de visualizações.

No vídeo, podemos ver o esquilo em um estado de pânico absoluto quando avista a chegada de algumas pessoas ao local. Com agilidade surpreendente, o bichinho se joga debaixo de uma vassoura caída no chão e se estica de barriga para cima, como se tivesse sido atingido fatalmente pelo objeto de limpeza. A encenação é tão exagerada que é impossível não se divertir com a atuação do esquilo.





TANATOSE

O fenômeno viral é chamado de tanatose, acontece no reino animal, onde alguns bichinhos têm a habilidade de fingir a própria morte para se proteger de possíveis ameaças.