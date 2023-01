Mistério nas águas: animal misterioso intriga a internet

Nos comentários, internautas ironizam dizendo que poderia ser um pokémon Blastoise ou até mesmo tartarugas ninjas (foto: Reprodução/Redes sociais)

Garras assustadoras, com semblante anônimo, a imagem de um animal incomum viralizou nas redes sociais esta semana. Na postagem, a influenciadora Odara Soares apresenta uma nova razão para seus seguidores terem receio das águas escuras e as diversas respostas deduzem qual a origem do bicho.





"Mais uma razão para temer água escura", disse Odara ao publicar a foto misteriosa que provocou curiosidade no Twitter. A fisionomia do animal não é tão clara, entretanto, no registro é possível ver com clareza as presas do animal e um ventilador, isso causou uma confusão ainda maior na cabeça dos usuários da rede social.

Nos comentários, internautas ironizam dizendo que poderia ser um pokémon Blastoise ou até mesmo tartarugas ninjas (foto: Reprodução/Redes sociais)

Tartaruga Ninja?

Nos comentários da publicação, que conta com mais de 85,6 mil curtidas, os internautas enumeram, de forma irônica, as possibilidades que explicariam a origem do ser. Entre as deduções, personagens como o pokémon Blastoise, as tartarugas ninjas e o mestre Oogway de Kung Fu Panda foram lembrados.

Todos os palpites, mesmo que divertidos, levam a acreditar que o bicho misterioso é um réptil específico. Uma tartaruga. Segundo o biólogo César Favacho, que também opinou sobre a foto, é provável que a espécie em questão seja a tartaruga- mordedora.





"Acho que se trata de uma grande tartaruga-mordedora, ficam enormes e ocorrem na América do Norte. O bicho parece gigantesco, mas falta referência de tamanho nas fotos. Chegam a quase um metro", conta César Favacho.