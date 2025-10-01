Adolescente morre baleado após ser confundido com um esquilo durante caça

Um adolescente de 17 anos morreu após ser baleado por engano durante uma caçada em Iowa, nos Estados Unidos. Carson Ryan, morador de Washington, foi atingido na nuca e não resistiu aos ferimentos.

De acordo com as autoridades, o disparo ocorreu no último sábado (28/09), em uma área rural, quando um dos membros do grupo de caça confundiu Carson com um esquilo ao vê-lo se movimentar.

O Departamento de Recursos Naturais de Iowa (DNR) confirmou a morte em comunicado divulgado na segunda-feira (29/09). Segundo o capitão Shawn Meier, do DNR, o adolescente havia se levantado para trocar de posição no terreno, o que teria causado a trágica confusão.

Carson era estudante da Washington High School e fazia parte do time de futebol americano da escola. Ele estava previsto para se formar em 2025.

A notícia de sua morte gerou grande comoção nas redes sociais, onde amigos, familiares e colegas prestaram homenagens emocionadas.

Uma página no GoFundMe foi criada para apoiar financeiramente a mãe de Carson. Mais de 50 mil dólares já foram arrecadados. Na descrição da campanha, o jovem é lembrado como “um filho, amigo e uma luz brilhante para todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo”.

*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria