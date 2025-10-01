Assine
TRAGÉDIA

Adolescente morre baleado após ser confundido com um esquilo durante caça

Carson Ryan, de 17 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu por tiro acidental

Flor Sette Camara*
Flor Sette Camara*
01/10/2025 17:16 - atualizado em 01/10/2025 17:18

Carson Ryan de 17 anos foi morto por tiro acidental. crédito: GoFundMe

Um adolescente de 17 anos morreu após ser baleado por engano durante uma caçada em Iowa, nos Estados Unidos. Carson Ryan, morador de Washington, foi atingido na nuca e não resistiu aos ferimentos.

De acordo com as autoridades, o disparo ocorreu no último sábado (28/09), em uma área rural, quando um dos membros do grupo de caça confundiu Carson com um esquilo ao vê-lo se movimentar.

O Departamento de Recursos Naturais de Iowa (DNR) confirmou a morte em comunicado divulgado na segunda-feira (29/09). Segundo o capitão Shawn Meier, do DNR, o adolescente havia se levantado para trocar de posição no terreno, o que teria causado a trágica confusão.

Carson era estudante da Washington High School e fazia parte do time de futebol americano da escola. Ele estava previsto para se formar em 2025. 

A notícia de sua morte gerou grande comoção nas redes sociais, onde amigos, familiares e colegas prestaram homenagens emocionadas.

Uma página no GoFundMe foi criada para apoiar financeiramente a mãe de Carson. Mais de 50 mil dólares já foram arrecadados. Na descrição da campanha, o jovem é lembrado como “um filho, amigo e uma luz brilhante para todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo”.

*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria 

Tópicos relacionados:

adolescente baleado

Busca
