Assine
overlay
Início Internacional
LÍDER SUPREMO

Recluso e linha dura, saiba quem é Motjaba Khamenei, novo líder do Irã

O Irã escolheu Mojtaba Khamenei como líder supremo depois da assassinato de Ali Khamenei em 28 de fevereiro

Publicidade
Carregando...
F
Folhapress - Notícias
F
Folhapress - Notícias
Repórter
08/03/2026 22:01

compartilhe

SIGA
x
Ali Khamenei foi morto em 28 de fevereiro. Mojtaba Khamenei, filho dele, foi escolhido para ser o novo líder supremo do Irã
Ali Khamenei foi morto em 28 de fevereiro. Mojtaba Khamenei, filho dele, foi escolhido para ser o novo líder supremo do Irã crédito: Mohsen Sajjadi/Wikimédia Commons

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Mojtaba Khamenei, filho do aiatolá Ali Khamenei, foi escolhido como novo líder supremo do Irã após a morte do pai.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O Irã escolheu Mojtaba Khamenei como líder supremo depois da morte de Ali Khamenei em 28 de fevereiro. O posto tem peso político e religioso e, desde a Revolução Islâmica de 1979, fica acima do presidente e do Parlamento na estrutura de poder do país.

Leia Mais

Mojtaba é um clérigo iraniano recluso e com pouca presença pública, mas com influência nos bastidores do regime. Nascido em 1969, na cidade de Mashhad, ele estudou teologia e passou boa parte da vida ligado ao centro de poder da República Islâmica, sem ocupar cargos estatais formais.

O novo líder supremo é descrito como próximo da Guarda Revolucionária (IRGC, Corpo de Guardas da Revolução Islâmica). Analistas apontam que sua influência cresceu por meio de relações profundas com a IRGC e com grupos de segurança ligados ao regime.

Especialistas associam Mojtaba a intervenções políticas e a respostas duras contra protestos domésticos. Ao longo dos anos, ele foi acusado por opositores de interferir em eleições e de coordenar repressão a manifestações, o que gerou críticas dentro e fora do Irã.

Karim Sadjadpour, do Fundo Carnegie para a Paz Internacional, disse que Mojtaba simboliza continuidade do regime. "Mojtaba nunca ocupou cargo eletivo, tem praticamente nenhuma presença pública e é conhecido sobretudo por seus vínculos nos bastidores com a Guarda Revolucionária. Sua imagem evoca continuidade com a geração de seu pai, não o dinamismo de uma nova era", afirmou à revista Foreign Affairs.

O que muda

O líder supremo concentra poderes religiosos e de Estado e tem a palavra final em temas estratégicos. Ele comanda as Forças Armadas, pode declarar guerra ou paz, define a política externa e nomeia chefes do Judiciário e da mídia estatal.

O presidente Masoud Pezeshkian toca a administração do dia a dia, mas atua sob supervisão do líder supremo. Eleito pelo voto popular, o presidente cuida de temas como economia e políticas públicas, enquanto áreas como defesa e diplomacia ficam sob a influência direta do líder.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Aiatolá é um título do topo da hierarquia religiosa xiita e significa "sinal de Deus". O termo reconhece clérigos especialistas em direito islâmico e, no Irã, se conecta ao desenho político que coloca a autoridade religiosa acima das instituições eleitas.

Tópicos relacionados:

ali-khamenei ira khamenei nome

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay