Internacional

Assembleia anuncia Mojtaba Khamenei como novo líder supremo do Irã

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
08/03/2026 18:44

Mojtaba Khamenei foi eleito líder supremo do Irã, para suceder ao seu pai, Ali Khamenei, morto em 28 de fevereiro, primeiro dia do ataque lançado por Estados Unidos e Israel contra o Irã, anunciou neste domingo a Assembleia de Especialistas do país islâmico.

"O aiatolá Mojtaba Khamenei é nomeado e apresentado como terceiro líder do sistema sagrado da República Islâmica do Irã, com base em um voto decisivo dos membros respeitados da Assembleia de Especialistas", diz um comunicado do órgão divulgado pela imprensa iraniana.

