SUCESSÃO

Irã escolhe filho de Ali Khamenei como novo líder supremo

Mojtaba Khamenei vai substituir o pai, que foi morto no dia 28 de fevereiro em ataque dos Estados Unidos e Israel

08/03/2026 19:13 - atualizado em 08/03/2026 19:21

Líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei foi morto em ataque no dia 28 de fevereiro
Líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei foi morto em ataque no dia 28 de fevereiro crédito: ISNA / AFP

O Irã escolheu Mojtaba Khamenei para ser o novo líder supremo após o assassinato do pai dele, o aiatolá Ali Khamenei, em 28 de fevereiro. De acordo com a AFP, o anúncio da sucessão foi feito pela Assembleia de Especialistas do país islâmico neste domingo (8/3).

"O aiatolá Mojtaba Khamenei é nomeado e apresentado como terceiro líder do sistema sagrado da República Islâmica do Irã, com base em um voto decisivo dos membros respeitados da Assembleia de Especialistas", diz um comunicado do órgão divulgado pela imprensa iraniana. 

Pai de Mojtaba Khamenei, Ali Khamenei foi morto em ataque lançado por Estados Unidos e Israel contra o Irã. 

Tópicos relacionados:

ali-khamenei ira khamenei lider-supremo

