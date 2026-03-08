Irã escolhe filho de Ali Khamenei como novo líder supremo

O Irã escolheu Mojtaba Khamenei para ser o novo líder supremo após o assassinato do pai dele, o aiatolá Ali Khamenei, em 28 de fevereiro. De acordo com a AFP, o anúncio da sucessão foi feito pela Assembleia de Especialistas do país islâmico neste domingo (8/3).

"O aiatolá Mojtaba Khamenei é nomeado e apresentado como terceiro líder do sistema sagrado da República Islâmica do Irã, com base em um voto decisivo dos membros respeitados da Assembleia de Especialistas", diz um comunicado do órgão divulgado pela imprensa iraniana.

Pai de Mojtaba Khamenei, Ali Khamenei foi morto em ataque lançado por Estados Unidos e Israel contra o Irã.