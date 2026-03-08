Irã escolhe filho de Ali Khamenei como novo líder supremo
Mojtaba Khamenei vai substituir o pai, que foi morto no dia 28 de fevereiro em ataque dos Estados Unidos e Israel
compartilheSIGA
O Irã escolheu Mojtaba Khamenei para ser o novo líder supremo após o assassinato do pai dele, o aiatolá Ali Khamenei, em 28 de fevereiro. De acordo com a AFP, o anúncio da sucessão foi feito pela Assembleia de Especialistas do país islâmico neste domingo (8/3).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Leia Mais
"O aiatolá Mojtaba Khamenei é nomeado e apresentado como terceiro líder do sistema sagrado da República Islâmica do Irã, com base em um voto decisivo dos membros respeitados da Assembleia de Especialistas", diz um comunicado do órgão divulgado pela imprensa iraniana.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
- Trump diz que próximo líder do Irã não vai durar muito sem a sua aprovação
- Liga Árabe chama ataques do Irã aos países vizinhos de 'irresponsáveis'
Pai de Mojtaba Khamenei, Ali Khamenei foi morto em ataque lançado por Estados Unidos e Israel contra o Irã.