Israel diz que atacou QG da 'força espacial' da Guarda Revolucionária do Irã
compartilheSIGA
O Exército israelense afirmou neste domingo (8) que atacou o quartel-general da "força espacial" da Guarda Revolucionária do Irã, em Teerã.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
"Como parte dos ataques, as Forças de Defesa de Israel (FDI) atacaram e desmantelaram o quartel-general da força espacial da Guarda Revolucionária do Irã", afirma um comunicado militar.
"O quartel-general servia como centro de recepção, transmissão e pesquisa da Agência Espacial Iraniana", acrescenta a nota.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
jd/del/an/ahg/fp