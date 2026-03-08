Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Israel diz que atacou QG da 'força espacial' da Guarda Revolucionária do Irã

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
08/03/2026 12:38

compartilhe

SIGA

O Exército israelense afirmou neste domingo (8) que atacou o quartel-general da "força espacial" da Guarda Revolucionária do Irã, em Teerã.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Como parte dos ataques, as Forças de Defesa de Israel (FDI) atacaram e desmantelaram o quartel-general da força espacial da Guarda Revolucionária do Irã", afirma um comunicado militar.

"O quartel-general servia como centro de recepção, transmissão e pesquisa da Agência Espacial Iraniana", acrescenta a nota.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

jd/del/an/ahg/fp

Tópicos relacionados:

eua guerra ira israel

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay