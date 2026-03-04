Assine
overlay
Início Internacional
FOFURA

Urso panda ‘sequestra’ celular e só devolve depois de negociação

Qingling, panda de 3 anos, pegou o aparelho e só soltou após funcionários oferecerem cenouras, na China

Publicidade
Carregando...
ES
Eduarda Soares - Rádio Tupi
ES
Eduarda Soares - Rádio Tupi
Repórter
04/03/2026 13:11 - atualizado em 04/03/2026 13:12

compartilhe

SIGA
x
Vídeo: urso panda ‘sequestra’ celular e só devolve após negociação com cenouras
Urso panda não queria devolver o celular crédito: Tupi

Um panda de 3 anos virou protagonista de uma cena inusitada na Base Panda de Dujiangyan, na província de Sichuan, na China. No dia 22 de fevereiro, o filhote chamado Qingling se recusou a devolver um celular que havia caído em seu espaço durante a visita de um turista.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O aparelho escorregou das mãos do visitante enquanto ele fazia imagens do animal. A partir daí, Qingling decidiu que o celular era seu.

Funcionários do parque entraram em ação e utilizaram cenouras para tentar convencer o panda a largar o objeto, mas o bicho não se deixou levar facilmente pela negociação. Depois de muita paciência e insistência da equipe, o filhote cedeu, e o dono finalmente recuperou o aparelho.

Leia Mais

Veja as imagens:

A cena arrancou risos nas redes, porém o parque fez questão de lembrar que o episódio poderia ter terminado de forma bem menos divertida. Em determinado momento, Qingling chegou a morder o celular, aparentemente convencido de que se tratava de algum tipo de alimento.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O local alertou que situações como essa representam risco tanto para os visitantes quanto para os próprios animais.

Tópicos relacionados:

china entretenimento mundo zoo

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay