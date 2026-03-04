Urso panda ‘sequestra’ celular e só devolve depois de negociação

Um panda de 3 anos virou protagonista de uma cena inusitada na Base Panda de Dujiangyan, na província de Sichuan, na China. No dia 22 de fevereiro, o filhote chamado Qingling se recusou a devolver um celular que havia caído em seu espaço durante a visita de um turista.

O aparelho escorregou das mãos do visitante enquanto ele fazia imagens do animal. A partir daí, Qingling decidiu que o celular era seu.

Funcionários do parque entraram em ação e utilizaram cenouras para tentar convencer o panda a largar o objeto, mas o bicho não se deixou levar facilmente pela negociação. Depois de muita paciência e insistência da equipe, o filhote cedeu, e o dono finalmente recuperou o aparelho.

Veja as imagens:

Panda travesso pega celular de turista e vira atração em zoo na China Durante uma visita à província chinesa de Sichuan, um turista deixou o celular cair dentro do recinto das pandas, e o aparelho acabou nas mãos, ou melhor, nas patas, de um panda que não quis entregá-lo pic.twitter.com/vxuHXjBCxb — Sputnik Brasil (@sputnik_brasil) February 24, 2026

A cena arrancou risos nas redes, porém o parque fez questão de lembrar que o episódio poderia ter terminado de forma bem menos divertida. Em determinado momento, Qingling chegou a morder o celular, aparentemente convencido de que se tratava de algum tipo de alimento.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O local alertou que situações como essa representam risco tanto para os visitantes quanto para os próprios animais.