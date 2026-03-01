Fifa monitora situação no Irã em meio à proximidade da Copa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dirigentes da Fifa (Federação Internacional de Futebol) realizaram nesse sábado (28/2) uma reunião de crise para discutir possíveis repercussões, na Copa do Mundo deste ano, do ataque de Estados Unidos e Israel ao Irã.

O encontro, no País de Gales, ocorreu após evento promovido pela Ifab (International Football Association Board), entidade responsável pelas regras do futebol, que aprovou um pacote de medidas destinado a aumentar o ritmo das partidas e reduzir a chamada "cera".

"Tivemos uma reunião hoje e é prematuro comentar em detalhes, mas vamos acompanhar os desdobramentos de todas as questões ao redor do mundo", afirmou o secretário-geral da Fifa, Mattias Grafstrom, segundo o jornal The Times.

Copa do Mundo nos EUA

Ainda de acordo com o dirigente, a entidade máxima do futebol manterá contato direto com os três países que sediarão o Mundial em conjunto --Estados Unidos, México e Canadá. "Continuaremos a nos comunicar, como sempre fazemos, com os três governos [anfitriões], como em qualquer situação. Todos estarão seguros", disse Grafstrom.

O Irã, já classificado para o Mundial, tem partidas da fase de grupos programadas em território americano, duas em Los Angeles e uma em Seattle. A competição começa em 11 de junho.

Até o momento, não há anúncios oficiais de boicotes ou sanções esportivas em resposta ao conflito.