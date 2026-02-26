Homem compra câmera em brechó e quer descobrir história de fotos antigas

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Uma câmera fotográfica vendida em um brechó na Inglaterra esconde um mistério. O objeto foi vendido por US$ 13 (cerca de R$ 70) no Alabaré Wilton Emporium e continha um filme não revelado de aproximadamente 70 anos com imagens de uma viagem de esqui a St. Moritz, na Suíça. O comprador, que não teve a identidade revelada, agora tenta identificar as pessoas retratadas nas fotografias.

O equipamento era uma Zeiss Ikon Baby Ikonta, modelo compacto projetado para caber no bolso e que utiliza filme tamanho 127, formato lançado pela Kodak em 1912 e que começou a cair em desuso a partir de 1960. Ao levar a câmera para casa, o fotógrafo amador percebeu que havia um rolo de filme ainda não revelado em seu interior.

Diante da raridade, decidiu procurar ajuda especializada e levou o material a uma loja especializada, chamada Salisbury Photo Centre, que fica em uma cidade próxima. Ian Scott, gerente do centro, explicou a ele que filmes antigos podem se tornar frágeis, especialmente após décadas armazenados sem proteção. Além disso, costumam apresentar velamento de base, o que reduz contraste e definição.

Por precaução, a equipe optou por submergir o filme em um revelador muito fraco por cerca de 60 minutos, em um processo que normalmente levaria menos de 15. “Depois que os negativos secam, eu os digitalizo para ver as imagens positivas. Sou o primeiro a vê-las”, afirmou Scott ao Daily Mail.

O resultado surpreendeu. As imagens estavam nítidas e mostravam um grupo, provavelmente uma família, durante uma viagem de esqui nos Alpes Suíços no fim da década de 1950. Uma das fotografias retrata uma mulher sorridente patinando no gelo em frente ao icônico Badrutt's Palace Hotel, inaugurado em 1896 e símbolo da região.

Outras imagens mostram esquiadores usando coletes numerados com a inscrição “Cow & Gate”. A marca britânica, conhecida por produtos de nutrição infantil, patrocinou o “Cow & Gate Ski Trophy” nos anos 1950, o que ajudou a situar o período das fotos.

Outro indício é o tipo de filme encontrado: o Verichrome Pan 127, lançado em 1956. A combinação desses elementos sugere que os registros foram feitos no final daquela década.

Apesar da repercussão em jornais e nas redes sociais, ninguém reconheceu os rostos retratados até o momento. A loja onde a câmera foi comprada também não conseguiu ajudar. Isso porque todos os itens são doados sem registro detalhado de procedência, o que dificulta rastrear a origem.

“Parece haver uma grande história por trás dessas fotografias. Seria fantástico se alguém reconhecesse um rosto entre elas. No mínimo, foi um privilégio ajudar a preservar esses momentos do passado”, disse Scott.

Não é a primeira vez que o centro se envolve em um mistério fotográfico. No ano anterior, Scott ajudou um jovem a revelar um filme de 70 anos encontrado em uma antiga câmera Pocket Kodak. As imagens mostravam uma multidão reunida em Chipping Sodbury, na Inglaterra, e foram posteriormente associadas às irmãs Good, as primeiras quadrigêmeas do mundo a sobreviverem após nascerem por cesariana.