Conheça João Maia, fotografo cego que quebra barreiras

João Maia, fotografo cego, nas Paralimpíadas de Tóquio (foto: Arquivo pessoal)



O mundo pode ser visto e interpretado de diversas maneiras, inclusive por meio da fotografia. João Maia sempre foi apaixonado por essa arte de registrar momentos e nem o fato de ficar cego o afastou de sua vocação. Além de fotografar profissionalmente, ele também realiza oficinas de fotografia e palestras pelo Brasil.



Futebol de 5 disputado na Paralimpíadas de Tóquio (foto: João Maia)



"Fiquei muito feliz, porque essa é a oportunidade que eu tenho de dar vez e voz, não é só a voz do João Maia não, mas de milhares de pessoas com deficiência no Brasil e no mundo. As pessoas podem olhar a minha história e podem falar ‘esse cara tem algo bom para me transmitir’”, conta João.

Além do mundo dos esportes, João se dedica a retratos, paisagens, fotografia de rua e fotojornalismo, seguindo sua filosofia “a minha fotografia é cega, e eu transformo sons em imagens”.

Ver além da visão

João é idealizador e fundador do Fotografia Cega. Nas ofiicinas, aberta para pessoas com ou sem deficiência, ele venda os participantes para transformar a fotografia em uma experiência sensorial e ensina os alunos a verem com os sentidos.









Foto de João Maia intitulada "Meu lindo cabelo crespo" (foto: João Maia)



“Quero poder inspirar as pessoas”, afirma João. “Eu fico muito feliz de saber que as pessoas se inspiram no meu trabalho, que quando eu indico um profissional que é uma pessoa com deficiência, para que ele tenha oportunidade de trabalho como eu tenho”, completa.

O fotografo acredita que empatia e amor formam o caminho para derrubar o preconceito. Por isso está desenvolvendo um livro infantil em que conta a própria história e de dois irmãos, Samuel Maia, com esquizofrenia, e Salim Filho Maia, que tem deficiência intelectual. A obra trata deadeficiência de uma forma sutil para que as crianças possam entender e respeitar as diferenças.





João também conta as histórias com seus irmãos nas redes sociais. “Existe uma invisibilidade da pessoa com deficiência, e então eu estou fazendo esse papel de formiguinha dizendo ‘olha, eu estou vivendo aqui com eles, a gente dá risada, a gente dança, fica injuriado', para as pessoas verem como é a rotina de uma pessoa com deficiência”, declara.

Paixão que supera barreiras João está se dedicando à biografia, que está sendo escrita pela jornalista Luciene Tonon. Os amigos de infância relatam a paixão dele pela fotografia desde muito jovem. Antes mesmo de ganhar a primeira câmera, aos 16 anos, lia sobre o assunto e buscava aprender a teoria. Como tinha um espírito empreendedor, e revelar o filme era caro na época, levava a câmera para passeios e eventos da escola e cobrava pelas fotos que tirava dos amigos.









João se conecta com o ambiente para construir suas imagens através se sua sensibilidade e dos sons do ambiente (foto: Arquivo pessoal)



“Na época, eu tinha um amigo que era profissional, o Emiliano, ele era fotógrafo mesmo, e toda vez que eu chegava em um evento que ele tava eu colava nele e ficava perguntando que tipo de filtro ele tava usando, que tipo de flash, que câmera era, que objetiva era, e sonhando...", conta João.

Em 2004, quando morava em São Paulo e trabalhava nos Correios, descobriu uma uveíte bilateral, doença ocular inflamatória que pode atingir o nervo ótico e a retina. Passou pelo processo de reabilitação no Hospital das Clinicas e pela Fundação Dorina Nowill para Cegos, no qual aprendeu o Braile e atividades da vida diária, e onde atualmente é conselheiro.





João se preparou para morar sozinho e manter sua independência. “Toda pessoa com deficiência tem que ser ouvida, saber o que ela quer, o que ela pensa, não podemos sair tomando decisões para a pessoa com deficiência, a gente precisa dar essa liberdade e essa autonomia para que essa pessoa possa estar bem e poder crescer e ter sonhos como qualquer outra pessoa”, afirma.









Com apenas 15% da visão, João teve que mudar os elementos objetivos da fotografia, a câmera e suas configurações, para os elementos subjetivos, explorando o sentimento, se guiando pelos sons. “Toda essa mistura de sons e o complemento da minha baixa visão, os borrões coloridos que eu vejo, é assim consigo compor minha imagem”.

O fotógrafo participou de exposições coletivas nacionais e internacionais, como a Brasília Photo Show, em 2018 e 2020, realizou exposição fotográfica na cidade de Yokohama no Japão em 2019, deu palestras e oficinas no TEDX, SESC Pinheiros, SESC Belenzinho, entre outros.

