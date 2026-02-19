Casal bate recorde de maior número de beijos em 30 segundos

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O recorde de maior número de beijos em 30 segundos por um casal é de 146. A marca foi alcançada por Joshua Saunders e Jenny Troy, ambos do Reino Unido, em 20 de agosto de 2025, na sede do Guinness World Records, em Londres. Só agora o recorde foi divulgado.

Jornalista do tabloide britânico The Sun, Saunders visitou a organização para tentar conquistar títulos ainda não reivindicados, como parte das comemorações de 70 anos do Guinness. Ele conseguiu bater o recorde na terceira tentativa — e afirmou que espera ser superado em breve.

“Quero ser superado — então, se você está assistindo a isso e acha que consegue fazer melhor, inscreva-se”, disse, em declaração divulgada pela entidade.

Apesar do clima descontraído do vídeo, que mostra a mulher rindo enquanto recebe beijinhos na bochecha em ritmo acelerado, as regras eram rigorosas. Para que cada beijo fosse contabilizado, era necessário que houvesse separação completa entre um e outro. Alguns beijos chegaram a ser desconsiderados por não cumprirem totalmente o critério.

A tentativa foi oficialmente supervisionada, filmada e cronometrada. Somente após análise detalhada das imagens o número final de 146 beijos foi confirmado — o equivalente a quase cinco beijos por segundo.

Nos bastidores, o Guinness aplica os mesmos padrões de verificação tanto para categorias inusitadas quanto para recordes mais tradicionais. Cada tentativa passa por diretrizes específicas para garantir precisão e legitimidade.

O vídeo do momento viralizou nas redes sociais, com comentários divertidos. “Já bati esse recorde várias vezes com meu gato”, brincou um usuário. “Eu e meu cachorro conseguimos dar 67.676.767 beijos”, disse outro. “Hoje em dia, bater recordes do Guinness é muito fácil”, ironizou um terceiro.

E o beijo mais longo?

O beijo mais longo já registrado durou 58 horas e 35 minutos, marca estabelecida pelo casal tailandês Ekkachai e Laksana Tiranarat, em 2013. Para bater o recorde, nenhum dos participantes pode sentar e nem interromper o beijo. Nem mesmo para tomar água – o que era feito com o auxílio de um canudo – ou usar o banheiro.

No entanto, o Guinness World Records descontinuou essa categoria por questões de segurança e desgaste físico extremo. Atualmente, existe apenas a categoria de “maratona de beijos mais longa”, que permite pausas regulamentadas.