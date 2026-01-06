Trump diz que Venezuela entregará de 30 a 50 milhões de barris de petróleo aos EUA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta terça-feira (6) que o governo interino da Venezuela entregará até 50 milhões de barris de petróleo aos Estados Unidos e que os lucros serão controlados por ele como presidente.

"As Autoridades Interinas na Venezuela entregarão entre 30 e 50 milhões de barris de petróleo de alta qualidade, sancionado, aos Estados Unidos da América", publicou Trump em sua plataforma Truth Social.

"Este petróleo será vendido ao seu preço de mercado, e esse dinheiro será controlado por mim, como Presidente dos Estados Unidos da América, para garantir que seja usado em benefício do povo da Venezuela e dos Estados Unidos."

Trump ainda disse que pediu ao secretário de Energia, Chris Wright, para executar o plano imediatamente. Segundo o presidente, o petróleo será carregado nos petroleiros e levados diretamente para portos dos Estados Unidos.

Segundo o jornal Financial Times, uma frota de petroleiros dos Estados Unidos deve começar carregar petróleo venezuelano nos próximos dias.

A Chevron, a mais proeminente empresa americana em operação na Venezuela, está em conversas com a estatal PDVSA e com autoridades dos EUA para enviar parte do petróleo encalhado a refinarias americanas, a fim de aliviar a pressão sobre a deteriorada infraestrutura petrolífera do país, segundo uma pessoa familiarizada com o assunto.

Eimear Bonner, diretora financeira da Chevron, e outros executivos seniores do setor de petróleo dos EUA devem se reunir com Chris Wright à margem de uma conferência do setor em Miami na quarta-feira (7) para discutir a estratégia da Casa Branca em relação à Venezuela.

Trump também afirmou nesta terça-feira (6) que pretende "se reunir com empresas de petróleo".