Trump chama Maduro de 'violento' e o acusa de imitar seus passos de dança

Durante discurso realizado nesta terça-feira (6/1), em um congresso do Partido Republicano, em Washington, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chamou o ditador deposto da Venezuela, Nicolás Maduro, de "violento". O republicano também acusou o venezuelano de imitar sua forma de dançar.

"Ele era um cara violento. Ele sobe lá e tenta imitar um pouco a minha dança. Mas ele é um cara violento”, afirmou Trump. A fala faz referência a aparições públicas de Maduro, nas quais ele realizava passos da dança.

O discurso foi feito nas dependências do Kennedy Center, em Washington, capital dos EUA. O centro teve o próprio nome alterado recentemente para Trump-Kennedy Center. A mudança aconteceu pouco depois de que o republicano colocou aliados na direção da entidade responsável pela administração do espaço.

Maduro fazia, antes de ser deposto e levado aos Estados Unidos, no último sábado (3/1), constantes aparições em eventos e na televisão venezuelana, enquanto dançava e cantava. Em nenhum dos casos, no entanto, o ditador deposto fazia imitações explícitas do presidente americano.

Donald Trump costuma encerrar os próprios comícios enquanto dança a música YMCA, música do conjunto americano Village People. A canção é fortemente associada ao governo Trump.

Uma reportagem do jornal americano The New York Times, publicada no último domingo (4/1), já havia apontado que os frequentes números de dança do venezuelano foram decisivos para que a operação ordenada por Trump acontecesse em Caracas, capital do país sul-americano. De acordo com a reportagem, o chefe de estado dos EUA acreditava que Maduro estaria "zombando" da crise entre as nações.

O republicano também aproveitou o congresso para elogiar a operação militar realizada pelos Estados Unidos. "Foi tudo muito complexo. Cento e cinquenta e dois aviões. Muitos falam sobre tropas em terra. Tínhamos muitas tropas em terra, mas foi impressionante. Pense bem: ninguém morreu, enquanto do outro lado, muita gente morreu. Infelizmente, digo isso, soldados, principalmente cubanos, muitos, muitos mortos. E eles sabiam que estávamos chegando e estavam protegidos, enquanto os nossos, não. Sabe, os nossos saltavam de helicópteros e não tinham proteção.", afirmou.

Maduro é acusado de quatro crimes por parte dos EUA. São eles: conspiração para o narcoterrorismo; conspiração para o tráfico de cocaína; posse de metralhadoras e dispositivos explosivos; e conspiração para posse de metralhadores para uso pelo narcotráfico.