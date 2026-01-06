Trump chama Maduro de 'violento' e o acusa de imitar seus passos de dança
Falas foram proferidas durante discurso do presidente americano em um congresso do Partido Republicano. Danças frequentes de Maduro já teriam sido apontadas como fator responsável por precicipitação de intervenção militar no país
Durante discurso realizado nesta terça-feira (6/1), em um congresso do Partido Republicano, em Washington, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chamou o ditador deposto da Venezuela, Nicolás Maduro, de "violento". O republicano também acusou o venezuelano de imitar sua forma de dançar.
"Ele era um cara violento. Ele sobe lá e tenta imitar um pouco a minha dança. Mas ele é um cara violento”, afirmou Trump. A fala faz referência a aparições públicas de Maduro, nas quais ele realizava passos da dança.
O discurso foi feito nas dependências do Kennedy Center, em Washington, capital dos EUA. O centro teve o próprio nome alterado recentemente para Trump-Kennedy Center. A mudança aconteceu pouco depois de que o republicano colocou aliados na direção da entidade responsável pela administração do espaço.
Maduro fazia, antes de ser deposto e levado aos Estados Unidos, no último sábado (3/1), constantes aparições em eventos e na televisão venezuelana, enquanto dançava e cantava. Em nenhum dos casos, no entanto, o ditador deposto fazia imitações explícitas do presidente americano.
Donald Trump costuma encerrar os próprios comícios enquanto dança a música YMCA, música do conjunto americano Village People. A canção é fortemente associada ao governo Trump.
Uma reportagem do jornal americano The New York Times, publicada no último domingo (4/1), já havia apontado que os frequentes números de dança do venezuelano foram decisivos para que a operação ordenada por Trump acontecesse em Caracas, capital do país sul-americano. De acordo com a reportagem, o chefe de estado dos EUA acreditava que Maduro estaria "zombando" da crise entre as nações.
O republicano também aproveitou o congresso para elogiar a operação militar realizada pelos Estados Unidos. "Foi tudo muito complexo. Cento e cinquenta e dois aviões. Muitos falam sobre tropas em terra. Tínhamos muitas tropas em terra, mas foi impressionante. Pense bem: ninguém morreu, enquanto do outro lado, muita gente morreu. Infelizmente, digo isso, soldados, principalmente cubanos, muitos, muitos mortos. E eles sabiam que estávamos chegando e estavam protegidos, enquanto os nossos, não. Sabe, os nossos saltavam de helicópteros e não tinham proteção.", afirmou.
Maduro é acusado de quatro crimes por parte dos EUA. São eles: conspiração para o narcoterrorismo; conspiração para o tráfico de cocaína; posse de metralhadoras e dispositivos explosivos; e conspiração para posse de metralhadores para uso pelo narcotráfico.