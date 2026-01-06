Autor do ataque armado na Universidade Brown reconheceu crime em vídeo

O responsável pelo ataque armado em massa na Universidade Brown e pelo assassinato de um professor do MIT nos Estados Unidos admitiu os crimes em um vídeo gravado após a matança, informaram as autoridades nesta terça-feira (6).

O português Claudio Neves Valente matou duas pessoas e feriu outras nove na universidade da Ivy League antes de assassinar, dois dias depois, um professor do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), a quem conhecia por terem estudado juntos em Portugal.

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos informou que, durante uma busca no depósito onde Neves se suicidou, encontrou um vídeo no qual ele admitia os assassinatos.

"Gosto especialmente das merdas do Trump, de ele ter me chamado de animal, o que é verdade. Sou um animal e ele também, mas não sinto amor nem ódio pelos Estados Unidos", disse ele no vídeo, segundo uma tradução oficial do português.

Durante os dias de buscas por Neves após os ataques, o presidente americano Donald Trump disse: "Espero que consigam capturar esse animal."

Neves realizou o ataque armado na universidade em 13 de dezembro. Dois dias depois, foi à casa de Nuno Loureiro, professor do MIT, e o assassinou.

"Neves Valente admitiu que vinha planejando há muito tempo o ataque armado na Universidade Brown", afirmou o Departamento de Justiça dos Estados Unidos.

