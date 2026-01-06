Assine
overlay
Início Internacional
INTERVENÇÃO AMERICANA

ONU afirma que operação dos EUA na Venezuela 'violou princípio fundamental do direito internacional'

"Nenhum Estado deve ameaçar ou usar a força contra a integridade territorial ou a independência política de outro Estado", declarou porta-voz

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
06/01/2026 07:40 - atualizado em 06/01/2026 08:32

compartilhe

SIGA
x
Homem segura uma pintura que retrata o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante um protesto contra a intervenção dos EUA na Venezuela, em Buenos Aires, em 5 de janeiro de 2026
Homem segura uma pintura que retrata o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante um protesto contra a intervenção dos EUA na Venezuela, em Buenos Aires, em 5 de janeiro de 2026 crédito: TOMAS CUESTA / AFP

As Nações Unidas expressaram nesta terça-feira (6/01) sua profunda preocupação com a intervenção militar dos Estados Unidos na Venezuela e alertaram que “violou um princípio fundamental do direito internacional”. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

“Nenhum Estado deve ameaçar ou usar a força contra a integridade territorial ou a independência política de outro Estado”, declarou Ravina Shamdasani, porta-voz do Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos, em uma coletiva de imprensa em Genebra.

Tópicos relacionados:

estados-unidos intervencao invasao nicolas-maduro onu trump venezuela

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay