ONU afirma que operação dos EUA na Venezuela 'violou princípio fundamental do direito internacional'
"Nenhum Estado deve ameaçar ou usar a força contra a integridade territorial ou a independência política de outro Estado", declarou porta-voz
As Nações Unidas expressaram nesta terça-feira (6/01) sua profunda preocupação com a intervenção militar dos Estados Unidos na Venezuela e alertaram que “violou um princípio fundamental do direito internacional”.
“Nenhum Estado deve ameaçar ou usar a força contra a integridade territorial ou a independência política de outro Estado”, declarou Ravina Shamdasani, porta-voz do Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos, em uma coletiva de imprensa em Genebra.