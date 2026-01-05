Assine
Trump descarta eleições na Venezuela e diz que precisa 'consertar o país'

O presidente disse ainda que os EUA não estão em guerra com a Venezuela, e sim com traficantes de drogas

VICTOR LACOMBE
05/01/2026 22:12

Trump diz que ainda ‘está decidindo’ como será a sucessão na Venezuela
Trump diz que ainda ‘está decidindo’ como será a sucessão na Venezuela crédito: Platobr Politica

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse em entrevista nesta segunda-feira (5/1) que a Venezuela, país que o republicano diz querer governar, não terá eleições nos próximos 30 dias. "Precisamos consertar o país primeiro, não dá pra ter uma eleição. As pessoas nem conseguiriam votar. Precisamos revitalizar o país", disse Trump à emissora NBC News.

O presidente disse ainda que os EUA não estão em guerra com a Venezuela, e sim com traficantes de drogas. "Estamos numa guerra contra as pessoas que vendem drogas, que esvaziam suas prisões e hospitais de saúde mental e mandam criminosos, viciados e doentes mentais para os EUA", afirmou.

Na entrevista, Trump repetiu que estará "no controle" da Venezuela no futuro, auxiliado por integrantes do primeiro escalão de seu governo, como o secretário de Estado, Marco Rubio, o de Defesa, Pete Hegseth, e o vice-presidente, J. D. Vance.

Nesta segunda, a chavista Delcy Rodríguez, vice de Nicolás Maduro, foi empossada como líder interina da Venezuela em cerimônia na Assembleia Nacional. A política declarou lealdade ao ditador, disse que assumia "com pesar" após uma "agressão militar ilegítima" e não deu sinais de que estará mais disposta a cooperar com Washington do que Maduro.

