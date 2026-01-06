As avaliações de um ex-correspondente em Caracas sobre queda de Maduro
Para o argentino Eduardo Davis, venezuelanos se cansaram de Maduro, mas também não confiam em Trump
Depois de acordar aterrorizada com um bombardeio na madrugada de sábado, 3, Caracas retomou seu cotidiano em silêncio. Chama a atenção que os venezuelanos não tenham tomado as ruas para comemorar a queda de Nicolás Maduro, ditador do país por quase 13 anos. Especialista em política da América Latina, o jornalista argentino Eduardo Davis afirma que esse silêncio é puro cansaço e desconfiança.
Davis viveu em Caracas, onde tem família, por 16 anos. Assistiu à ascensão de Hugo Chávez. Foi repórter da espanhola EFE na América do Sul por 33 anos. Nos últimos três dias, de sua casa em Brasília, manteve-se em contato permanente com fontes, autoridades e cidadãos venezuelanos.
Para ele, dada a dinâmica dos fatos desde o ataque americano, é certo que houve um acordo entre o governo Trump e a presidente interina, Delcy Rodríguez. Os termos é que seguem em segredo.
“A sociedade venezuelana há muito tempo que se cansou, realmente, dos Maduro, de alguma maneira também da oposição. E agora cansou-se rapidamente do próprio Trump, que foi visto por muitos da oposição como salvador, mas agora é visto com uma certa desconfiança por essa negociação quase evidente que houve”, disse o jornalista.
Eduardo Davis avaliou que, mais que sequestrar Maduro, os EUA criaram o “sequestro de estados”, com o americano afirmando que vai administrar a Venezuela.
“Ninguém tem dúvida de que houve um acordo. Nenhuma das pessoas com quem eu conversei, e foram muitas pessoas que conhecem muito a Venezuela, com as pessoas que estão na Venezuela, jornalistas, políticos, diplomatas… Ninguém tem dúvida de que houve uma negociação, só que ninguém conhece os termos da negociação”, disse o jornalista, lembrando que o próprio Trump afirmou que seu secretário de Estado, Marco Rubio, estava em conversação com Delcy Rodríguez.
Enquanto Caracas espera para saber o desdobramento da queda de Maduro, a América do Sul fica em alerta. Donald Trump já declarou algumas vezes, desde sábado, que invadir a Colômbia para capturar o presidente Gustavo Petro seria uma boa ideia. A situação colombiana é bem diferente da Venezuela. Petro é um presidente eleito democraticamente. Em março, o país terá eleições e o presidente dificilmente fará um sucessor. A direita, por lá, está à frente.
“Essa ameaça, quando a Colômbia está entrando no processo eleitoral, parece dirigida a acrescentar uma apreensão em termos mais eleitorais do que militares”, observou Davis.
Nesse ponto, o jornalista não descarta que Trump queira se posicionar também na eleição brasileira. Para Davis, o posicionamento do Brasil sobre o ataque americano sequer pode alterar, imediatamente, o restabelecimento das relações comerciais, com a queda do tarifaço.