Barcelona e Real Madrid são favoritos de uma Supercopa com polêmica

O Barcelona enfrentará o Athletic Bilbao nesta quarta-feira (7) em Jidá, na Arábia Saudita, pelas semifinais da Supercopa da Espanha, enquanto o Real Madrid jogará contra o Atlético de Madrid na quinta-feira, em um torneio cuja localização e distribuição de prêmios continuam gerando controvérsia.

Líder da LaLiga após uma reviravolta na temporada, o Barça busca o bicampeonato nesta semana, depois de vencer o dérbi de sábado contra o Espanyol, graças aos gols de Dani Olmo e Robert Lewandowski.

Os 'culés', liderados por Lamine Yamal, chegam em grande fase, com oito vitórias consecutivas entre o Campeonato Espanhol, a Liga dos Campeões e a Copa do Rei, o que os torna favoritos ao título.

Além disso, Hansi Flick contará com o retorno do zagueiro uruguaio Ronald Araújo, que fez uma pausa pela "saúde mental". Essa ausência forçou o técnico alemão a escalar o lateral Gerard Martín como zagueiro central.

Do outro lado estará o Athletic Bilbao, que tem tido uma temporada irregular até o momento. A equipe de Ernesto Valverde conquistou apenas uma vitória nos últimos cinco jogos.

Os 'Leones', prejudicados por lesões e pela falta de poder de ataque, conseguiu derrotar – e apenas na prorrogação – o modesto Ourense, da terceira divisão, na terceira fase da Copa do Rei.

Essa má sequência colocou o treinador sob pressão, e ele tem sido duramente criticado nas últimas semanas.

As duas equipes se lembrarão da semifinal da temporada passada, vencida pelo Barcelona (2 a 0), embora o Athletic tenha conseguido superar os catalães em 2015 e 2021.

- Sem Mbappé -

Quem avançar enfrentará o vencedor do outro confronto, entre Real Madrid, que viajou sem o atacante Kylian Mbappé devido a uma entorse no joelho, e Atlético de Madrid, que vem de um empate em 1 a 1 contra a Real Sociedad no domingo, em Anoeta.

Para compensar a ausência de seu astro, que encerrou 2025 dividindo o recorde de maior número de gols em um ano com Cristiano Ronaldo no Real Madrid, o técnico Xabi Alonso apostará em Gonzalo García.

O jovem de 21 anos, revelado nas categorias de base do clube, teve uma atuação brilhante no domingo, marcando um hat-trick contra o Betis (5 a 1) no Santiago Bernabéu, com Mbappé assistindo da tribuna.

Alonso, que estava sob pressão no final do ano passado após uma sequência de resultados ruins, relacionou Dean Huijsen, que desfalcou a equipe contra o Betis, e Dani Carvajal, que pode retornar após dois meses e meio afastado por lesão.

O Atleti chega para a partida em mau momento. Está onze pontos atrás do Barcelona na LaLiga após o empate contra a Real Sociedad e sem os lesionados Clement Lenglet e Nico González, embora Pablo Barrios, que sofreu uma lesão muscular no domingo, esteja disponível.

A equipe de Diego Simeone buscará uma reviravolta na temporada com uma vitória no torneio, depois de perder oito pontos nos últimos cinco jogos do campeonato espanhol.

- "Jogar na Arábia Saudita é uma merda" -

Sem rodeios, o atacante do Athletic Bilbao, Iñaki Williams, voltou a expressar o descontentamento em relação à realização da Supercopa da Espanha na Arábia Saudita, onde o torneio é disputado desde 2020, com exceção do ano seguinte devido à pandemia.

"Jogar na Arábia Saudita é uma merda, para ser sincero", declarou em 30 de dezembro o capitão dos 'Leones', que se tornou pai na última quinta-feira.

"Levar uma competição nacional para outro país não é fácil para os torcedores e não facilita as viagens. No fim das contas, por causa da nossa grande torcida, parece que estamos jogando fora de casa, e se fosse aqui, sabemos quantos torcedores do Athletic estariam presentes para nos apoiar", lamentou.

Essas palavras renderam uma repreensão do seu treinador. "Independentemente de gostarmos ou não do formato, não sei se ele foi muito sábio ao dizer isso", afirmou Valverde.

Mas ele também compreende o ponto de vista do jogador: "É verdade que, nestes dias, com o nascimento do seu filho, ter que viajar para tão longe pode ser um pouco mais complicado para ele, mas temos que ter cuidado com as nossas palavras".

A federação espanhola, no entanto, desfruta de receitas significativas. Gera mais de 50 milhões de euros (cerca de R$ 314 milhões na cotação atual), metade dos quais é destinada às equipes participantes, embora a distribuição desigual desses fundos também gere algumas reclamações, principalmente por parte do Athletic Bilbao.

