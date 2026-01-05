Assine
Internacional

Em reunião da ONU, Colômbia compara operação dos EUA na Venezuela aos 'piores momentos de interferência'

05/01/2026 13:42

A Colômbia comparou, nesta segunda-feira (5) perante o Conselho de Segurança da ONU, a operação militar dos Estados Unidos para depor o líder venezuelano Nicolás Maduro, que foi retirado do país e levado para Nova York junto com sua esposa, aos "piores momentos de interferência" na região.

"Essas ações lembram os piores momentos de interferência na política da América Latina e do Caribe e constituem uma clara ameaça à preservação da região como uma zona de paz", declarou a representante colombiana Leonor Zalabata Torres. 

A Colômbia ingressou no Conselho de Segurança em 1º de janeiro e solicitou uma reunião urgente do órgão máximo da ONU a pedido da Venezuela. 

Forças especiais dos Estados Unidos atacaram Caracas e seus arredores na madrugada de sábado e levaram Maduro e sua esposa, Cilia Flores, a um tribunal de Nova York sob acusações de narcotráfico e terrorismo. 

"É importante também compreender as implicações desta situação para a paz e a segurança internacionais, para além da nossa região, especialmente quando um membro permanente do Conselho de Segurança decide usar a força e assumir unilateralmente o controle de outro Estado soberano, com o objetivo, entre outras coisas, de se apropriar de recursos naturais ou estratégicos", acrescentou Zalabata Torres.

Anteriormente, o secretário-geral da ONU, António Guterres, pediu "respeito aos princípios da soberania, da independência política e da integridade territorial dos Estados", de acordo com declarações lidas em seu nome pela subsecretária-geral Rosemary DiCarlo. 

A ousada operação militar dos Estados Unidos provocou condenações de alguns governos da região, como Brasil, Colômbia e México, e o apoio de aliados de Washington, como Argentina e El Salvador.

Tópicos relacionados:

colombia conflito diplomacia eua onu venezuela

