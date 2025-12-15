Assine
overlay
Início Internacional
FATO INUSITADO

Vinho jorra de torneira após falha em sistema de engarrafamento

Moradores se surpreenderam ao ver a bebida sair no lugar de água após problema técnico em vinícola

Publicidade
Carregando...
Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
15/12/2025 12:51 - atualizado em 15/12/2025 12:57

compartilhe

SIGA
x
Moradores de bairro residencial da Itália deram de cara com vinho ao abrirem torneiras de casa
Moradores de um bairro residencial de Castelvetro di Modena, na Itália, deram de cara com vinho ao abrirem torneiras de casa crédito: Reprodução

O que parecia lenda urbana, pegadinha ou até mesmo um “milagre” se tornou um dos episódios mais curiosos da Itália nos últimos anos. Moradores de um bairro residencial na cidade de Castelvetro di Modena abriram as torneiras de casa e, no lugar de água, viram jorrar vinho tinto

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O fenômeno durou cerca de uma hora e atingiu algumas casas localizadas próximas à vinícola cooperativa Settecani, que leva o nome da pequena cidade. Rapidamente, imagens da água avermelhada começaram a circular nas redes sociais, provocando espanto, risadas e uma enxurrada de piadas entre os moradores. A história foi registrada em março de 2020, mas voltou a viralizar nas redes sociais. 

Leia Mais

Apesar do tom quase surreal do episódio, a explicação foi bem menos mística. Segundo Fabrizio Amorotti, gerente de Vendas da vinícola Settecani, o vazamento foi causado por uma falha em uma válvula do circuito de limpeza da linha de engarrafamento. Esse sistema é conectado à rede de água justamente para os processos de higienização da fábrica.

“O vinho espumante venceu a pressão da água e acabou vazando pelos canos”, explicou à época. Em menos de uma hora, o defeito foi consertado. O incidente não representou nenhum risco à higiene ou à saúde da população. 

O vinho era próprio para consumo e não representava qualquer risco sanitário. Segundo a cooperativa, menos de mil litros de vinho foram perdidos, um prejuízo considerado pequeno para a vinícola.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Horas depois do ocorrido, a empresa pediu desculpas pelo transtorno, reconhecendo que, para alguns, o incidente acabou sendo até motivo de celebração. “Alguns clientes fiéis nos ligaram para avisar e contar que estavam engarrafando vinho”, disse Amorotti, com bom humor, nas redes sociais.

Verdejo com camarões ao alho e óleo: frutado e levemente floral, o Verdejo equilibra a intensidade do alho e valoriza o sabor adocicado do camarões.-Freepik
Verdejo com camarões ao alho e óleo: frutado e levemente floral, o Verdejo equilibra a intensidade do alho e valoriza o sabor adocicado do camarões. Freepik
Lambrusco branco com lula à dorê: levemente frisante e de acidez sutil, o Lambrusco branco refresca o paladar e realça a crocância da lula frita.-Freepik
Lambrusco branco com lula à dorê: levemente frisante e de acidez sutil, o Lambrusco branco refresca o paladar e realça a crocância da lula frita. Freepik
Sauvignon Blanc com ceviche de peixe branco: seus aromas herbáceos e acidez intensa acompanham a marinada cítrica e o frescor do ceviche com perfeição.-Freepik
Sauvignon Blanc com ceviche de peixe branco: seus aromas herbáceos e acidez intensa acompanham a marinada cítrica e o frescor do ceviche com perfeição. Freepik
Chablis (Chardonnay francês) com ostras frescas: seco, mineral e elegante, o Chablis harmoniza com a salinidade das ostras como se tivesse nascido no mar. -Freepik
Chablis (Chardonnay francês) com ostras frescas: seco, mineral e elegante, o Chablis harmoniza com a salinidade das ostras como se tivesse nascido no mar. Freepik
Vinho Albariño com polvo grelhado : a acidez cítrica e mineral do Albariño complementam a textura firme do polvo e realça os toques defumados da grelha.-Freepik
Vinho Albariño com polvo grelhado : a acidez cítrica e mineral do Albariño complementam a textura firme do polvo e realça os toques defumados da grelha. Freepik
Trebbiano com bacalhau à Brás: um branco italiano com boa acidez e notas frutadas que equilibram o sal do bacalhau e a cremosidade do prato.-Freepik
Trebbiano com bacalhau à Brás: um branco italiano com boa acidez e notas frutadas que equilibram o sal do bacalhau e a cremosidade do prato. Freepik
Rosé seco da Provence com salada de frutos do mar: leve e refrescante, o rosé traz vivacidade sem competir com os sabores delicados dos frutos do mar cozidos a frio.-Freepik
Rosé seco da Provence com salada de frutos do mar: leve e refrescante, o rosé traz vivacidade sem competir com os sabores delicados dos frutos do mar cozidos a frio. Freepik
 

Tópicos relacionados:

internet italia mundo redes-sociais vinho

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay