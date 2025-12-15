Vinho jorra de torneira após falha em sistema de engarrafamento

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O que parecia lenda urbana, pegadinha ou até mesmo um “milagre” se tornou um dos episódios mais curiosos da Itália nos últimos anos. Moradores de um bairro residencial na cidade de Castelvetro di Modena abriram as torneiras de casa e, no lugar de água, viram jorrar vinho tinto.

Miracolo in provincia di Modena, esce Lambrusco dal lavandino: pic.twitter.com/p81gslYuEK — Movimento 5 litri (@Movimento5litri) March 4, 2020

O fenômeno durou cerca de uma hora e atingiu algumas casas localizadas próximas à vinícola cooperativa Settecani, que leva o nome da pequena cidade. Rapidamente, imagens da água avermelhada começaram a circular nas redes sociais, provocando espanto, risadas e uma enxurrada de piadas entre os moradores. A história foi registrada em março de 2020, mas voltou a viralizar nas redes sociais.

Apesar do tom quase surreal do episódio, a explicação foi bem menos mística. Segundo Fabrizio Amorotti, gerente de Vendas da vinícola Settecani, o vazamento foi causado por uma falha em uma válvula do circuito de limpeza da linha de engarrafamento. Esse sistema é conectado à rede de água justamente para os processos de higienização da fábrica.

“O vinho espumante venceu a pressão da água e acabou vazando pelos canos”, explicou à época. Em menos de uma hora, o defeito foi consertado. O incidente não representou nenhum risco à higiene ou à saúde da população.

O vinho era próprio para consumo e não representava qualquer risco sanitário. Segundo a cooperativa, menos de mil litros de vinho foram perdidos, um prejuízo considerado pequeno para a vinícola.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Horas depois do ocorrido, a empresa pediu desculpas pelo transtorno, reconhecendo que, para alguns, o incidente acabou sendo até motivo de celebração. “Alguns clientes fiéis nos ligaram para avisar e contar que estavam engarrafando vinho”, disse Amorotti, com bom humor, nas redes sociais.