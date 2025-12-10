Estilo de Vida
Casal compra casa e encontra ‘caverna’ cheia de vinhos
-
As bebidas estavam esquecidas desde os anos 1970 debaixo da garagem. Foto: Montagem/Reprodução TikTok @minhacasaminhaobra
-
A surpresa foi registrada por Neia Cabral, que publicou o vídeo no TikTok mostrando a descoberta. Foto: Reprodução/TikTok @minhacasaminhaobra
-
A adega, identificada na planta como "cave" ("caverna", em português), estava apenas empoeirada, mas com rótulos e rolhas preservados. Foto: Reprodução/TV Band
-
Sérgio e Neia só notaram o espaço após um engenheiro mencioná-lo durante a obra, três meses depois do início da reforma. Foto: Reprodução/TV Band
-
-
O espaço tinha 9 metros por 1,6 metro. Segundo Neia, eles não vão mexer nos vinhos até saberem se eles têm algum valor. Foto: Reprodução/TV Band
-
Nos vídeos, Neia também mostra que havia um casal de morcegos morando no local. Foto: Montagem/Reprodução TikTok @minhacasaminhaobra
-
Neia e o marido compraram o sobrado deteriorado por acharem uma boa oportunidade de reformá-lo por conta própria. Foto: Reprodução/TV Band
-
-
"Vimos que era uma oportunidade. O dono anterior era uma pessoa idosa e a casa estava muito deteriorada, sem manutenção", contou ela ao UOL. Foto: Reprodução/TV Band
-
Além dos vinhos, o casal também encontrou objetos antigos como lustres e esculturas, mas optaram por se desfazer da maioria. Foto: Reprodução/TV Band
-
O vídeo da descoberta viralizou e incentivou Neia a compartilhar mais sobre a reforma nas redes: "Já pensava em compartilhar, mas agora vi que tem muita gente interessada nessas histórias". Foto: Montagem/Reprodução/Redes Sociais
-
-
As adegas são espaços especialmente projetados para armazenar vinhos e outras bebidas em condições ideais, garantindo sua preservação e envelhecimento adequado. Foto: Arno Mitterbacher/Pixabay
-
Tradicionalmente, as adegas são ambientes escuros, frescos e com umidade controlada, pois a luz, as variações de temperatura e o excesso de secura podem prejudicar a qualidade do vinho. Foto: Karim Ben Van/Unsplash
-
Existem diferentes tipos de adegas. As mais tradicionais, são construídas em porões de pedra ou tijolo. Foto: Tamara Malaniy/Unsplash
-
-
Com o tempo, surgiram versões modernas, como adegas climatizadas ou armários refrigerados, que simulam essas condições em apartamentos e casas contemporâneas. Foto: Liv Kao/Unsplash
-
A temperatura ideal para a maioria dos vinhos gira em torno de 12 a 16?Â°C, com umidade relativa do ar entre 60% e 70%, o que impede o ressecamento da rolha e a entrada de oxigÃªnio na garrafa. Foto: Pexels/Ion Ceban @ionelceban
-
Colecionadores costumam organizar os vinhos por tipo, origem, safra ou produtor, facilitando o acesso e a curadoria de seus rÃ³tulos. Foto: Amin Zabardast/Unsplash
-
-
Historicamente, as adegas estão associadas a regiões vinícolas como França, Itália e Espanha, onde muitos vinhedos possuem estruturas centenárias escavadas em pedra. Foto: Alberto Oreste/Pixabay