Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

Vinho do Vaticano tem fabricação exclusiva; confira esse padrão especial

RF
Redação Flipar
  • Essa marca impressiona porque a população local é pequena e composta majoritariamente por religiosos e funcionários. Além disso, eventos comunitários, confraternizações e cerimônias contribuem para manter o consumo elevado ao longo do ano.
    Essa marca impressiona porque a população local é pequena e composta majoritariamente por religiosos e funcionários. Além disso, eventos comunitários, confraternizações e cerimônias contribuem para manter o consumo elevado ao longo do ano. Foto: Andrei Popescu/Unsplash
  • No território, o vinho não é apenas uma preferência cultural: ele é elemento essencial da liturgia católica. Por isso, há atenção especial às garrafas que serão usadas em celebrações, desde a origem da uva até o método de produção.
    No território, o vinho não é apenas uma preferência cultural: ele é elemento essencial da liturgia católica. Por isso, há atenção especial às garrafas que serão usadas em celebrações, desde a origem da uva até o método de produção. Foto: Pexels/Tomas Williams
  • O chamado vinho de missa precisa cumprir regras específicas, sendo natural, puro de uva, sem adições indevidas e tradicionalmente mais escuro que vinhos comuns. Esse cuidado garante qualidade, simbolismo e respeito às normas religiosas.
    O chamado vinho de missa precisa cumprir regras específicas, sendo natural, puro de uva, sem adições indevidas e tradicionalmente mais escuro que vinhos comuns. Esse cuidado garante qualidade, simbolismo e respeito às normas religiosas. Foto: congerdesign/Pixabay
  • Mesmo com variedade disponível no mercado europeu, nem qualquer garrafa chega às taças do Vaticano. Ali, a preferência recai sobre o vinho litúrgico, considerado exclusivo e adequado ao uso sacramental, reforçando sua importância espiritual.
    Mesmo com variedade disponível no mercado europeu, nem qualquer garrafa chega às taças do Vaticano. Ali, a preferência recai sobre o vinho litúrgico, considerado exclusivo e adequado ao uso sacramental, reforçando sua importância espiritual. Foto: Frepik
  • O vinho usado no Vaticano precisa atender a regras específicas. Uma delas é que ele deve ser mais escuro do que os vinhos comuns.
    O vinho usado no Vaticano precisa atender a regras específicas. Uma delas é que ele deve ser mais escuro do que os vinhos comuns. Foto: Alfonso Scarpa/Unsplash
  • Outra regra: o vinho precisa ser feito apenas com uvas bem maduras e não pode levar nenhum tipo de conservante, corante, açúcar ou outros aditivos.
    Outra regra: o vinho precisa ser feito apenas com uvas bem maduras e não pode levar nenhum tipo de conservante, corante, açúcar ou outros aditivos. Foto: Jill Wellington/Pixabay
  • Além disso, o teor alcoólico não pode passar de 18 graus, conforme regras definidas pelo Concílio de Florença, em 1438.
    Além disso, o teor alcoólico não pode passar de 18 graus, conforme regras definidas pelo Concílio de Florença, em 1438. Foto: Wolfgang Claussen/Pixabay
  • A vinícola Heras Cordón, na região de Rioja, na Espanha, é uma das fornecedoras oficiais de vinho litúrgico ao Vaticano, reconhecida por atender critérios rigorosos da Igreja. Embora seja a mais famosa, não há exclusividade, e outros produtores também são certificados.
    A vinícola Heras Cordón, na região de Rioja, na Espanha, é uma das fornecedoras oficiais de vinho litúrgico ao Vaticano, reconhecida por atender critérios rigorosos da Igreja. Embora seja a mais famosa, não há exclusividade, e outros produtores também são certificados. Foto: Reprodução/YouTube
  • O vinho tem um papel central na liturgia cristã, simbolizando o sangue de Cristo durante a consagração na Santa Missa.
    O vinho tem um papel central na liturgia cristã, simbolizando o sangue de Cristo durante a consagração na Santa Missa. Foto: pexels MART PRODUCTION
  • Essa prática tem origem no relato bíblico da Última Ceia, quando Jesus ofereceu o vinho aos discípulos e disse:
    Essa prática tem origem no relato bíblico da Última Ceia, quando Jesus ofereceu o vinho aos discípulos e disse: "Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por muitos para remissão dos pecados". Foto: janeb13/Pixabay
  • Também conhecido como vinho eucarístico, o vinho de missa é um tipo especial de vinho utilizado em celebrações religiosas, principalmente na Eucaristia da Igreja Católica.
    Também conhecido como vinho eucarístico, o vinho de missa é um tipo especial de vinho utilizado em celebrações religiosas, principalmente na Eucaristia da Igreja Católica. Foto: Chico Lopez/Pixabay
  • Muitas ordens religiosas, como os beneditinos e os cistercienses, ao longo dos séculos produziram seus próprios vinhos para uso litúrgico.
    Muitas ordens religiosas, como os beneditinos e os cistercienses, ao longo dos séculos produziram seus próprios vinhos para uso litúrgico. Foto: Annie Williams/Unsplash
  • Em casos excepcionais, pode-se usar mosto de uva (suco não fermentado) para missas com restrições alcoólicas, mas isso requer autorização eclesiástica.
    Em casos excepcionais, pode-se usar mosto de uva (suco não fermentado) para missas com restrições alcoólicas, mas isso requer autorização eclesiástica. Foto: Pexels/Amy Farías
  • No Brasil, existem produtores dedicados exclusivamente à confecção de vinhos litúrgicos que obedecem rigorosamente as normas da Santa Sé.
    No Brasil, existem produtores dedicados exclusivamente à confecção de vinhos litúrgicos que obedecem rigorosamente as normas da Santa Sé. Foto: Wikimedia Commons/Lance Cpl. Tammy Hineline
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay