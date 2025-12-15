Menino de três anos se torna fenômeno mundial do xadrez

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
Sarvagya Singh Kushwaha, de 3 anos, 7 meses e 20 dias de idade, é o jogador mais jovem da história a conquistar um rating oficial da Federação Internacional de Xadrez (FIDE). Natural da Índia, o menino entrou para o ranking internacional com rating (número que indica o nível de força do jogador,) de 1572 no xadrez rápido, quebrando o recorde anterior, que pertencia a Anish Sarkar, que era de 1555 aos 3 anos, 8 meses de 19 dias de vida.
A conquista coloca Sarvagya imediatamente no radar do xadrez mundial como um prodígio raro, capaz de feitos que normalmente levam anos — ou décadas — para serem alcançados. A trajetória de Sarvagya começou de forma simples.
Os pais, Siddharth Singh Kushwaha e Neha Singh Kushwaha, apresentaram o xadrez ao filho para mantê-lo longe dos smartphones. No entanto, em poucos dias, ficou claro que a criança tinha uma compreensão fora do comum do jogo.
Em menos de seis meses de aprendizado, Sarvagya já lia posições de forma instintiva, antecipava jogadas e passou a derrotar jogadores experientes. O que começou como uma atividade recreativa rapidamente se transformou em uma rotina intensa de treinamento.
Fenômeno do xadrez
Para obter um rating oficial da FIDE, um enxadrista precisa vencer ao menos um adversário já ranqueado internacionalmente. Sarvagya derrotou três jogadores com rating internacional em torneios. Após entrar no ranking, o pequeno seguiu tendo bom desempenho em competições nacionais, consolidando sua posição e demonstrando consistência — algo raro mesmo entre jovens talentos.
Em entrevista à ETV Bharat, Sarvagya respondeu com simplicidade quando perguntado sobre suas viagens para jogar xadrez. “Meu nome é Sarvagya Singh Kushwaha”, disse, antes de listar as cidades onde competiu. Questionado se venceu as partidas, respondeu apenas “sim”, com um sorriso tímido e confiante. Sobre o futuro, afirmou que pretende continuar jogando em lugares “bons”.
Sarvagya treina entre quatro e seis horas por dia na Associação Distrital de Xadrez, rotina que impressiona até mesmo profissionais experientes. “Ele aprendeu as regras e os movimentos muito rapidamente. Sentimos que deveríamos aprofundar seus conhecimentos”, contou o pai à emissora.
“É motivo de grande honra para nós. Queremos que ele se torne um Grande Mestre”, afirmou. A mãe, Neha, se mostrou orgulhosa. “Qualquer conquista de Sarvagya será uma bênção para nós. Se nossos sonhos vão se realizar ou não, depende do trabalho duro e da graça de Deus. Deus abençoou nosso filho", declarou.
Apreciado por milhões de pessoas no mundo, o xadrez é muito mais do que um simples jogo. Essa atividade é uma potente ferramenta que pode desenvolver habilidades cognitivas, emocionais e sociais e ajudar também no crescimento e aprendizado de crianças e jovens. Pixabay
A origem do xadrez ainda é motivo de debate entre os historiadores do enxadrismo. Contudo, a teoria mais difundida é que tenha sido criado na Índia, durante o Império Gupta, por volta do século VI.
Sendo assim, o chaturanga, nome do antigo jogo de tabuleiro indiano, significa “os quatro elementos de um exército”, em sânscrito. Reprodução TV Globo
Por outro lado, existem teorias alternativas que propõem que o xadrez tenha sido criado num período anterior, em diferentes localidades como China, Irã e Afeganistão. Pixabay
As similaridades entre o chaturanga e o Xiangqi, considerado a versão chinesa do xadrez, indicam que eles poderiam ter se influenciado mutuamente através do contato entre as civilizações através da rota da seda. Pixabay
Quando os muçulmanos invadiram a Pérsia, o jogo passou a ser chamado de shatranj, mas sem deixar de passar por algumas mudanças em suas regras. Nesta época, nasceram conceitos cruciais como o "xeque-mate".
Pixabay
Por meio do comércio e das conquistas territoriais, o xadrez se expandiu por todo o mundo árabe, tornando-se ainda mais popular e com regras mais aprimoradas.
Pixabay
A expansão do Império Islâmico fez com que o xadrez chegasse à Europa através da Espanha e da Itália. Em solo europeu, as regras se tornaram mais refinadas, enquanto as peças começaram a adquirir os movimentos que conhecemos atualmente. Pixabay
A forma atual do jogo surgiu no Sudoeste da Europa, na segunda metade do século XV, depois de ter evoluído de suas antigas origens persas e indianas.
O xadrez chegou ao Brasil por volta de 1808, com Dom João VI. Assim, o imperador trouxe consigo o primeiro exemplar impresso de um trabalho sobre o jogo, popularizando-o entre a elite e, posteriormente, nas camadas mais populares da sociedade.
Em 1886, aconteceu o primeiro Campeonato Mundial de Xadrez, onde Wilhelm Steinitz se consagrou como campeão. À medida que esta atividade se profissionalizou, surgiram figuras lendárias como Bobby Fischer, Anatoly Karpov e Garry Kasparov. Dominio Público - Wikimédia Commons
Muito além dos aspectos competitivos, o xadrez traz grande impacto no desenvolvimento humano. Afinal, ele é uma ferramenta de aprendizado, inclusão e transformação. Divulgação
Ao incentivar habilidades como o pensamento crítico, a tomada de decisões e a resolução de problemas, ele ajuda na formação de jovens e crianças. Por isso, ele está presente em muitas escolas europeias, quer como disciplina curricular, quer como projeto complementar. Reprodução TV Globo
O xadrez é um jogo de mesa de natureza recreativa e competitiva para dois jogadores. É praticado sobre um tabuleiro quadrado e dividido em 64 casas, alternadamente brancas e pretas. Pixabay
De um lado, ficam as 16 peças brancas e de outro um mesmo número de peças pretas. Cada jogador tem direito a um lance por vez, tendo como objetivo dar o xeque-mate no adversário. Pixabay
Cada jogador possui oito peões, duas torres, dois cavalos, dois bispos, uma rainha e um rei. Assim, a premissa do jogo é atacar o rei adversário até que ele não tenha qualquer escapatória. Quando isso acontece, temos o famoso “xeque-mate”. Reprodução TV Globo
No jogo, existem oito peões perfilados lado a lado nas casas da penúltima fileira. Seus movimentos, então, são limitados a uma casa para frente. A única exceção é quando o peão ainda não foi movimentado, podendo andar duas casas para frente. hippopx.com
As torres ficam posicionadas nas extremidades da última fileira de casas. Seus movimentos são horizontais ou verticais, sendo que elas não podem pular uma outra peça. PIRO4D pixabay
Já os cavalos, posicionados ao lado das torres, andam em "L". São duas casas para frente ou para atrás, e uma para o lado, existindo a possibilidade de pular possíveis peças no "trajeto".
Além disso, os bispos movem-se de forma diagonal em qualquer direção e até onde quiserem, mas não podem pular sobre outras peças. Owen Williams, The Kasparov Agency - Wikimédia Commons
O rei sempre inicia o jogo na parte central da última fileira. Ele ficará na casa contrária à sua cor. Assim, sua movimentação é simples. Somente uma casa para qualquer direção ao seu redor, desde que ela esteja livre. Bru-nO Pixabay
A rainha, por sua vez, ficará ao lado do rei. Ela poderá se movimentar por todo o tabuleiro de forma direta, na diagonal, vertical ou horizontal, sem poder pular peças. Reprodução do site 1951club.wordpress.com
Cabe destacar que o xadrez não é um esporte olímpico, mas a Federação Internacional de Xadrez (FIDE), fundada em 1927, realiza a sua própria Olimpíada. Magnus Carlsen e Ian Nepomniachtchi compartilharam o título do Campeonato Mundial de Xadrez Blitz de 2025.
A rivalidade entre Lionel Messi e Cristiano Ronaldo foi retratada com uma foto marcante, da grife Louis Vuitton, no início da Copa do Mundo de 2022. Nela, os astros aparecem jogando xadrez. Reprodução redes sociais
O xadrez também está presente em uma das franquias de maior sucesso do cinema internacional: Harry Potter.