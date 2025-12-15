Menino de três anos se torna fenômeno mundial do xadrez

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Sarvagya Singh Kushwaha, de 3 anos, 7 meses e 20 dias de idade, é o jogador mais jovem da história a conquistar um rating oficial da Federação Internacional de Xadrez (FIDE). Natural da Índia, o menino entrou para o ranking internacional com rating (número que indica o nível de força do jogador,) de 1572 no xadrez rápido, quebrando o recorde anterior, que pertencia a Anish Sarkar, que era de 1555 aos 3 anos, 8 meses de 19 dias de vida.

A conquista coloca Sarvagya imediatamente no radar do xadrez mundial como um prodígio raro, capaz de feitos que normalmente levam anos — ou décadas — para serem alcançados. A trajetória de Sarvagya começou de forma simples.

Os pais, Siddharth Singh Kushwaha e Neha Singh Kushwaha, apresentaram o xadrez ao filho para mantê-lo longe dos smartphones. No entanto, em poucos dias, ficou claro que a criança tinha uma compreensão fora do comum do jogo.

Em menos de seis meses de aprendizado, Sarvagya já lia posições de forma instintiva, antecipava jogadas e passou a derrotar jogadores experientes. O que começou como uma atividade recreativa rapidamente se transformou em uma rotina intensa de treinamento.

Fenômeno do xadrez

Para obter um rating oficial da FIDE, um enxadrista precisa vencer ao menos um adversário já ranqueado internacionalmente. Sarvagya derrotou três jogadores com rating internacional em torneios. Após entrar no ranking, o pequeno seguiu tendo bom desempenho em competições nacionais, consolidando sua posição e demonstrando consistência — algo raro mesmo entre jovens talentos.

Em entrevista à ETV Bharat, Sarvagya respondeu com simplicidade quando perguntado sobre suas viagens para jogar xadrez. “Meu nome é Sarvagya Singh Kushwaha”, disse, antes de listar as cidades onde competiu. Questionado se venceu as partidas, respondeu apenas “sim”, com um sorriso tímido e confiante. Sobre o futuro, afirmou que pretende continuar jogando em lugares “bons”.

Sarvagya treina entre quatro e seis horas por dia na Associação Distrital de Xadrez, rotina que impressiona até mesmo profissionais experientes. “Ele aprendeu as regras e os movimentos muito rapidamente. Sentimos que deveríamos aprofundar seus conhecimentos”, contou o pai à emissora.

“É motivo de grande honra para nós. Queremos que ele se torne um Grande Mestre”, afirmou. A mãe, Neha, se mostrou orgulhosa. “Qualquer conquista de Sarvagya será uma bênção para nós. Se nossos sonhos vão se realizar ou não, depende do trabalho duro e da graça de Deus. Deus abençoou nosso filho", declarou.