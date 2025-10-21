Assine
Luto no xadrez com a morte de grande mestre aos 29 anos

21/10/2025 06:34

O jovem prodígio americano e grande mestre de xadrez Daniel Naroditsky faleceu repentinamente aos 29 anos, informou sua família em um comunicado publicado na segunda-feira (20) pelo seu clube em Charlotte, na Carolina do Norte (leste dos Estados Unidos).

"Daniel era um enxadrista talentoso, um comentarista e um pedagogo, além de um membro estimado da comunidade do xadrez, admirado e respeitado por fãs e jogadores de todo o mundo", informou o Charlotte Chess Center no comunicado.

O texto não informa as causas do falecimento.

"Estou consternado", escreveu nas redes sociais o grande mestre americano e número dois do mundo Hikaru Nakamura.

A lenda do xadrez Garry Kasparov também prestou homenagem. Ele publicou na rede social X uma fotografia em que o ex-campeão mundial aparece com Naroditsky quando este ainda era uma criança.

Nascido na Califórnia, Daniel Naroditsky, também conhecido como Danya, obteve o título de grande mestre em 2013, aos 18 anos. 

Ele escreveu vários livros sobre xadrez e tinha um canal no YouTube com mais de 490.000 inscritos.

