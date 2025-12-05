Rei Charles III teme que Natal de 2025 seja o último

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O Rei Charles III teme que o Natal de 2025 seja seu último. De acordo com a revista Us Weekly, fontes afirmam que o monarca britânico está empenhado em tornar as celebrações deste ano especialmente marcantes para a Família Real, enquanto enfrenta incertezas sobre sua saúde.

“Charles prioriza seus deveres, mas ele também é um homem de família que sabe que o tempo dele é precioso. Ele quer um último Natal especial, caso seja de fato o último”, afirmou um dos informantes.

A previsão é que Charles mantenha todas as tradições familiares: a procissão até a Igreja de Santa Maria Madalena na manhã do dia 25 e a gravação do discurso natalino transmitido no fim da tarde.

“Nada impediria Charles de fazer isso. Ele fará tudo o que é esperado dele e mais”, disse a mesma fonte, acrescentando que o rei se inspira em uma frase da mãe, Elizabeth II: “é preciso ser visto para que as pessoas acreditem em você”.

Em fevereiro de 2024, Charles revelou ter sido diagnosticado com câncer após um procedimento para tratar um aumento benigno da próstata. Desde então, o Palácio de Buckingham tem fornecido poucas informações sobre o tipo da doença ou seu avanço. “A saúde dele não está das melhores. Eles estão indo um dia de cada vez”, afirmou outro insider.

Apesar das preocupações com o estado do monarca, o Natal de 2025 também terá um tom de celebração: a Princesa de Gales, Kate Middleton, anunciou em janeiro deste ano estar em remissão após enfrentar um câncer, o que trouxe alívio e esperança à família. “Todos querem aproveitar ao máximo o tempo juntos”, disse uma fonte próxima a William e Kate.

Tensões familiares

Além da questão de saúde, outra preocupação do rei são as tensões envolvendo o filho mais novo, Harry, e a nora, Meghan Markle. Embora Harry tenha se encontrado com o pai no ano passado, as relações com o irmão, William, permanecem estremecidas. Segundo uma fonte, a probabilidade de os Sussex serem convidados para as festividades deste ano é pequena.

Outros conflitos recentes também adicionam tensão ao ambiente. Em outubro, o Príncipe Andrew perdeu oficialmente seus títulos reais devido à ligação com o criminoso sexual Jeffrey Epstein e foi solicitado a deixar sua residência em Windsor. Ele não foi convidado para as comemorações natalinas.

A programação real britânica costuma seguir uma tradição rígida. Os convidados chegam na véspera, participam de um chá da tarde com bolos clássicos e “Frango da Coroação” (prato criado para a coroação de Elizabeth, em 1953, e um clássico do país) e depois fazem uma troca de presentes — sempre de caráter divertido ou inusitado. A competição por quem dá o presente mais engraçado já virou tradição.

Na manhã de Natal, Charles, Camilla, William, Kate e as crianças lideram a procissão até a Igreja de Santa Maria Madalena. De volta à residência, os membros da família tomam um drinque antes do tradicional almoço com peru e acompanhamentos. À tarde, assistem ao discurso gravado pelo rei. O jantar, servido em estilo bufê, costuma incluir presunto, salmão, cabeça de javali e uma mesa de sobremesas com chocolates da marca Charbonnel et Walker.