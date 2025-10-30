Assine
Rei Charles III vai tirar títulos do irmão, o príncipe Andrew

30/10/2025 18:17

O rei britânico Charles III iniciou, nesta quinta-feira (30), "um processo formal" para retirar os "títulos e honrarias" de seu irmão, o príncipe Andrew, investigado por seus vínculos com o financista e pedófilo americano Jeffrey Epstein, anunciou o Palácio de Buckingham.

"O príncipe Andrew será conhecido a partir de agora como Andrew Mountbatten Windsor", informou em um comunicado.

Além disso, Andrew terá que deixar sua residência real, o Royal Lodge. "Foi entregue uma notificação formal para que renuncie ao contrato, e ele se mudará para uma residência privada alternativa", segundo a mesma fonte.

O segundo filho da rainha Elizabeth II, de 65 anos, que desde 2003 vive com sua ex-esposa, Sarah Ferguson, nessa mansão de 30 cômodos, vai se mudar para Sandringham Estate, uma propriedade de campo em Norfolk, cerca de 180 km a nordeste de Londres, de acordo com a agência Press Association.

Nos últimos meses, cresceram as pressões para que Andrew deixasse o Royal Lodge, localizado na propriedade real de Windsor - especialmente desde a publicação, na semana passada, das memórias póstumas de Virginia Giuffre, principal acusadora de Jeffrey Epstein.

No livro, Giuffre relata que foi usada como escrava sexual por Epstein, que cometeu suicídio na prisão em 2019 antes de ser julgado, e revela que manteve relações com o príncipe Andrew em três ocasiões.

Tópicos relacionados:

gb gente realeza

