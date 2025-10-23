Charles III faz oração com o papa Leão XIV em cerimônia inédita

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O rei Charles III e o papa Leão XIV protagonizaram um momento histórico no Vaticano nesta quinta-feira (23/10). Pela primeira vez desde o rompimento entre as igrejas Anglicana e Católica, há quase 500 anos, um monarca britânico e um pontífice rezaram juntos em uma cerimônia pública.

Charles III, que é o governador supremo da Igreja da Inglaterra, chegou ao Vaticano acompanhado da rainha Camilla. A visita teve como temas centrais a aproximação religiosa e a pauta ambiental, uma causa defendida por ambos os líderes.

Durante a visita ao papa, o monarca participará das celebrações do Ano do Jubileu, ou Ano Santo da Igreja Católica, que ocorre a cada 25 anos e atrai milhões de peregrinos ao Vaticano.

A separação entre as igrejas ocorreu em 1534, quando o rei inglês Henrique VIII rompeu com Roma após ter seu pedido de anulação de casamento negado. Desde então, as relações foram distantes, embora gestos de reaproximação tenham ocorrido nas últimas décadas. A visita de Elizabeth II, em 1961, foi o primeiro passo significativo nesse sentido.

Tanto o Palácio de Buckingham quanto a Santa Sé classificaram o evento como histórico. O encontro simboliza o desejo de superar antigas divisões, focando em desafios comuns à humanidade, como a crise climática. A cerimônia combinou tradições das duas igrejas, incluindo a apresentação conjunta dos corais da Capela Sistina e da Capela de São Jorge, de Windsor.

A lei obriga o rei a ser membro da igreja anglicana e, consequentemente, ele tem que ser protestante. De 1536 a 1914, não houve relações diplomáticas oficiais entre o Reino Unido e o Vaticano. Uma embaixada britânica na sede da Igreja Católica só foi aberta em 1982.

Em 2013, a lei foi levemente flexibilizada para permitir que os membros da família real que se casem com católicos conservem a posição na linha de sucessão. Antes disso, a união com um católico era sinônimo de renúncia ao trono.

No último dia 9 de abril, Charles se reuniu no Vaticano com o papa Francisco, que morreu no dia 21 do mesmo mês. Ele e Camila estavam em viagem à Itália e aproveitaram para fazer a visita ao pontífice.

Interação entre as igrejas

Henrique VIII queria um herdeiro masculino para garantir a estabilidade dinástica, mas sua esposa, Catarina de Aragão, só havia lhe dado uma filha. Ele pediu ao papa a anulação de seu casamento para poder se casar com Ana Bolena, mas o pedido foi negado;

Apesar dos gestos de unidade, as duas igrejas ainda divergem em questões teológicas importantes. A principal delas é a ordenação de mulheres como sacerdotes e bispas, permitida pela Igreja Anglicana, mas proibida pela Católica;

Durante a visita, Charles III recebeu o título de “Confrade Real” da Basílica de São Paulo Extramuros, em Roma, um sinal de comunhão espiritual. Em troca, o papa Leão XIV foi nomeado “Confrade Papal” da Capela de São Jorge;

Para o serviço religioso ecumênico na Basílica de São Paulo Extramuros, em Roma, foi criado um assento especial para Charles, que permanecerá na basílica e poderá ser utilizado no futuro por seus sucessores no trono britânico.

