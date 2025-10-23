Charles III faz oração com o papa Leão XIV em cerimônia inédita

O príncipe Harry parece disposto a uma reaproximação com a Família Real britânica. Segundo o tablóide “Daily Mail”, ele planeja enviar em breve um convite para que o pai, o Rei Charles III, e o irmão, o príncipe William, estejam nos Jogos Invictus de 2027.
Reprodução deYoutube
O afastamento de Harry da Família Real vem desde 2020, quando ele renunciou a seus títulos reais. No entanto, ele segue com o título de príncipe, além de compor a linha sucessória, por direito de nascimento.
EJ Hersom - Wikimédia Commons
Harry, a esposa Meghan Markle e seus dois filhos, Archie e Lilibet, moram em uma mansão na Califórnia desde junho de 2020. Eles mantém os títulos de Duque e Duquesa de Sussex, respectivamente.
Divulgação
No ano seguinte, o casal deu entrevista à famosa apresentadora Oprah Winfrey em que revelou detalhes desabonadores das relações internas na realeza britânica. Meghan contou ter ouvido conversas racistas sobre a cor da pele de seu filho.
reprodução instagram
“Harry concordou que a Invictus estendesse o convite à sua família”, afirmou o "Daily Mail" em referência ao evento esportivo destinado a militares feridos, lesionados e doentes. O fato de enviar o convite com tanta antecipação deve-se ao fato de a agenda do rei Charles ser montada com três anos de antecedência.
Reprodução G1
O Rei Charles III foi coroado em maio de 2023, oito meses após a morte de sua mãe, a Rainha Elizabeth II. O novo reinado trouxe à tona a lembrança de costumes da Família Real. Alguns deles soam esquisitos para a "plebe".
Reprodução/Instagram TheRoyalFamily
Quem assistiu à Série "The Crown", da Netflix, pôde ver vários hábitos cultivados pela Família Real, seguindo protocolos rígidos para diversos tipos de situações. Veja a seguir alguns deles.
Reprodução/ The Crown
As crianças recebem até quatro nomes e não usam o sobrenome Windsor. Elas são chamadas pelo título real. Por exemplo: o caçula do príncipe William e Kate Middleton - Duque e Duquesa de Cambridge, respectivamente - é Louis Arthur Charles, conhecido como Príncipe Louis de Cambridge.
Instagram @_kate_middleton_royal
As crianÃ§as nÃ£o podem usar calÃ§as, pois essa vestimenta Ã© considerada "suburbana" pela realeza. Os meninos de atÃ© oito anos vestem bermudas ou shorts, enquanto as meninas usam vestidos.
Instagram @princeharryofengland
Quando engravidam, as mulheres da realeza só podem divulgar a notícia após 12 semanas de gestação. A exceção foi Kate Middleton, que tinha náuseas. Para justificar sua ausência de eventos oficiais, o Palácio de Buckingham divulgou a gravidez antes do período protocolar.
Instagram @_kate_middleton_royal
Quando viajam, os membros da Família Real devem sempre carregar uma roupa preta na mala. Trata-se de uma precaução porque o luto é obrigatório quando algum parente morre.
The British Monarchy FlickR
A Rainha Elizabeth nunca podia viajar no mesmo avião do filho Charles e do neto William, herdeiros diretos do trono. O objetivo era evitar que, em caso de acidente, os três morressem e fosse necessário romper a linha tradicional da sucessão.
Reprodução Instagram
Com a entronização de Charles III, a cautela foi mantida. O atual monarca não viaja no mesmo avião do filho William e nem do neto George, o segundo na linha sucessória.
Reprodução YouTUbe
Os membros da Família Real não podem comer frutos do mar fora de casa. Há uma grande preocupação da realeza com a qualidade desse tipo de alimento, capaz de provocar reações alérgicas.
Nadine Doerle pixabay
Framboesas e amoras são proibidas em festas da Corte, pois podem soltar sementes nos dentes, o que seria vexaminoso. A Rainha Elizabeth adorava framboesas, mas apenas para comer sozinha.
Imagem de PublicDomainPictures por Pixabay
As mulheres têm que dobrar os joelhos diante do monarca. É um gesto de reverência tradicional. Já os homens, quando se aproximam de um monarca, devem curvar o pescoço.
gov-civil-portalegre.pt
As mulheres da Realeza têm que manter o queixo paralelo ao chão, mesmo quando descem escada, para não demonstrar timidez ou desatenção com as pessoas.
Reprodução Instagram duchessofcambridge
A exceção nesse aspecto foi a princesa Diana, que costumava baixar um pouco a cabeça.
Domínio Público/Wikimédia Commons
As mulheres da Realeza só podem usar chapéus até 18h. Depois desse horário, elas precisam trocar por uma tiara.
Reprodução The RoyalFamily instagram
Durante o Royal Ascot, tradicional corrida de cavalos de mais de 300 anos, as mulheres têm que usar chapéus com 4 polegadas de base e os homens devem botar cartola preta ou cinza.
Imagem de Chris Hudson por Pixabay
As mulheres podem usar esmalte nas unhas, desde que discreto. Colorido, nem pensar. A Realeza considera que esmaltes coloridos deixam a mulher com aparência vulgar.
Reprodução Instagram duchessofcambrigde
A Rainha Elizabeth usava cores vibrantes para realçar que era a pessoa mais importante do grupo. Era comum vê-la com vestidos azuis, amarelos ou rosa, sempre em tons fortes.
Youtube Canal The List
A Rainha tinha dezenas de vestidos e todos eram numerados. Ela gostava de atribuir um número para cada um como forma de organização.
Reprodução instagram princeharryofengland
Elizabeth não aprovava o uso de barba pelos homens. O único que se rebelou contra essa norma foi Harry. A Rainha até tentou, mas não conseguiu convencê-lo a tirar a barba.
Reprodução Instagram princeharryofengland
A vestimenta casual da Realeza é, preferencialmente, vestido ou calça com jaqueta para as mulheres; calças de algodão e camisa de gola para os homens.
Reprodução InstagramDuchessofcambridge
No final dos jantares de gala da Realeza, um músico deve tocar gaita de fole. Um costume iniciado com a Rainha Vitória, no século 19.
Imagem de Åsa K por Pixabay
As noivas reais adicionam um raminho de murta aos buquês que carregam até o altar. Esse costume remonta à era da rainha Vitória, que tinha uma murta - símbolo de amor, boa sorte e prosperidade - inserida em seu buquê de noiva em 1858.
Marie Claire/Wikimédia Commons
O buquê da noiva não é jogado para alguém pegar. Desde 1923, quando a Rainha Elizabeth I resolveu homenagear seu falecido irmão, o Capitão Fergues Bowes-Lyon, morto na I Guerra Mundial, todas as noivas da realeza passaram a enviar seu buquê para o túmulo dele.
Reprodução Youtube GNT
Kate Middleton e Meghan Markle foram obrigadas a fazer cursos especiais do exército britânico como parte do treinamento para integrar a família real, para se preparar em caso de uma possível crise de segurança pessoal ou de serem feitas reféns. Instagram @kensingtonroyal
A família real abre todos os seus presentes na véspera de Natal — em vez do dia da celebração. Isso ocorre por influência da tradição dos alemães, de quem o pai da Rainha Elizabeth, o Rei George VI, era descendente.
Imagem Free de Bruno /Germany por Pixabay
As crianças são batizadas sempre com a mesma roupa. Desde 1841, quando foi batizada a filha mais velha de Rainha Vitória, todos os bebês recebem a mesma roupinha para a cerimônia. Reprodução YouTube Domingo Espetacular
O bolo nos batizados é o mesmo do casamento dos pais da criança. Por incrível que pareça, o doce tem uma fórmula que impede que ele estrague. Alguns andares são preservados durante anos para as celebrações posteriores. Na imagem, o bolo do Príncipe William e Kate Middleton.
Reprodução YouTube Domingo Espetacular
Algumas janelas do Palácio de Buckingham não podem ser abertas. Outras podem, mas em certos horários. Esse controle é para "não tirar a beleza" do palácio.
Imagem de Madun Digital por Pixabay
A Rainha da Inglaterra costumava carregar um kit de primeiros socorros que incluía uma bolsa de sangue, para o caso de necessidade de transfusão.
Freepik
Os membros da Realeza não podem fazer selfies nem dar autógrafos. Eles costumam acenar para o público e até falam com as pessoas. Mas não podem posar para fotos nem escrever nada.
Força Aérea Real