ACIDENTE DE TRÂNSITO

Várias pessoas morrem após serem atropeladas por ônibus na Suécia

Motorista do ônibus foi detido e vai ser investigado por homicídio culposo; causa do acidente ainda é desconhecida

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
14/11/2025 13:22 - atualizado em 14/11/2025 14:35

Peritos da polícia trabalham no local onde um ônibus atropelou pessoas no distrito de Östermalm, em Estocolmo, na Suécia
Peritos da polícia trabalham no local onde um ônibus atropelou pessoas no distrito de Östermalm, em Estocolmo, na Suécia crédito: CLAUDIO BRESCIANI / TT NEWS AGENCY / AFP

Um ônibus atropelou e matou várias pessoas na tarde desta sexta-feira (14/11), quando atingiu um grupo que esperava em um ponto de ônibus no centro de Estocolmo, além de ferir outras, anunciou a polícia sueca. 

"Há feridos e mortos no incidente. A polícia não está comentando, neste momento, o número, gênero ou idade das vítimas", disse a polícia em um comunicado. 

Segundo imagens da mídia sueca, várias viaturas policiais e ambulâncias foram enviadas ao local, com socorristas agachados sob o ônibus de dois andares, aparentemente ajudando pessoas presas embaixo dele. 

A porta-voz da polícia, Nadya Norton, disse à AFP que a causa do acidente ainda é desconhecida. 

"A investigação terá que determinar o que aconteceu. É muito cedo para dizer e não quero especular", disse. 

Ela acrescentou que o motorista do ônibus foi detido e que uma investigação por homicídio culposo foi aberta como procedimento padrão. 

"Precisamos interrogá-lo, depois veremos se ele será liberado ou mantido sob custódia", disse Norton.

