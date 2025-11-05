Homem atropela pedestres e deixa cinco feridos na França

Um homem de 35 anos atropelou "deliberadamente" pedestres e ciclistas nesta quarta-feira (5) na ilha francesa de Oléron, na costa atlântica, e causou cinco feridos antes de ser detido, anunciaram as autoridades.

A Justiça investiga os fatos como "tentativa de assassinato", embora os motivos ainda sejam desconhecidos, indicou à AFP Arnaud Laraize, procurador de La Rochelle.

No momento de sua detenção, ele gritou "Alá é grande!" em árabe, indicou Laraize, dias antes do décimo aniversário dos atentados jihadistas que deixaram 130 mortos em Paris e Saint-Denis.

Mas "não foi o único" grito, disse o ministro do Interior, Laurent Nuñez, que pediu "muita prudência" sobre o motivo.

"Ele atropelou deliberadamente" cinco pedestres ou ciclistas em 35 minutos, mas várias outras pessoas "estão psicologicamente muito afetadas" após presenciar a cena, acrescentou o ministro.

O homem tinha antecedentes por delitos comuns, e os serviços de inteligência não o tinham registrado por uma eventual radicalização, segundo as autoridades.

O prefeito de Saint-Pierre d'Oléron, Christophe Sueur, indicou ao jornal Le Parisien que o homem era conhecido por "diversos deslizes", "principalmente devido ao seu consumo regular de drogas e álcool".

Dois dos feridos estão em estado grave, entre eles uma assistente parlamentar do partido de extrema direita de Marine Le Pen.

Seu vice-presidente, Sébastien Chenu, denunciou uma "ameaça islamista". Cabe à "Justiça" qualificar o ato, respondeu Nuñez.

A França tem sido abalada por uma série de atentados jihadistas na última década. Em 2016, um tunisiano avançou com um caminhão contra uma multidão em Nice, matando 86 pessoas.

