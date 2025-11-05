Republicanos sofrem série de derrotas nas eleiçoes regionais dos EUA

O presidente americano Donald Trump, do Partido Republicano, sofreu uma série de derrotas nas eleições regionais dos Estados Unidos, nesta terça-feira (4/11). O Partido Democrata venceu as três principais disputas que estavam em jogo, elegendo Zohran Mamdani para a prefeitura de Nova York, além de Mikie Sherill e Abigail Spanberger, respectivamente, para o governo estadual de Nova Jersey e da Virgínia.

Trump se defendeu hoje em postagem na plataforma Truth Social: “Trump não estava na cédula e o shutdown do governo foram os dois motivos pelos quais os republicanos perderam as eleições hoje à noite, de acordo com institutos de pesquisa". No entanto, o presidente americano não identificou quais são os institutos de pesquisa citados. Já o “shutdown” é a paralisação de serviços públicos do governo federal dos Estados Unidos causada por um impasse orçamentário no Congresso.

O Partido Republicano sofreu outras derrotas nas eleições regionais americanas, como no referendo da Califórnia, em que 63,8% dos eleitores se posicionaram a favor que o governador democrata Gavin Newsom possa redesenhar os distritos eleitorais do estado. A manobra é vista como uma revanche sobre os republicanos do Texas -- que, com o apoio de Trump, fizeram o mesmo para beneficiar seus candidatos naquele estado.

No estado da Pensilvânia, os eleitores reelegeram três juízes democratas da Suprema Corte, mantendo cinco magistrados democratas e dois republicanos. Os juízes eleitos são Christine Donohue, Kevin Dougherty e David Wecht. A ideia dos republicanos, apoiados pelo bilionário Jeffrey Yass, era conseguir as três cadeiras e assumir o controle da mais alta corte do estado.

O perfil dos eleitos

Na cidade de Nova York, a eleição contou com mais de 2 milhões de votantes, maior número desde 1969. Zohran Mamdani recebeu mais de 50% dos votos. Aos 34 anos, ele é o mais jovem a ocupar o cargo desde 1892, e o primeiro muçulmano no posto. Como o candidato republicano Curtis Sliwa não tinha muita chance, Trump chegou a fazer uma postagem de última hora recomendando que os eleitores da cidade apoiassem o ex-governador de Nova York Andrew Cuomo.

Com a posse marcada para o início de 2026, será a primeira vez que Nova York terá um prefeito muçulmano. Mamdani é um deputado estadual de terceiro mandato que tem como base o bairro do Queens. Ele é um imigrante nascido em Uganda, mas criado na Cidade do Cabo, na África do Sul. O prefeito eleito é filho de um professor da Universidade de Columbia, natural de Uganda e com ascendência indiana, e uma cineasta indiana.

Os mandatos e a campanha de Mamdani se destacaram pelo uso inovador das redes sociais, sendo que a maioria do seu eleitorado é formado por jovens. Entre as propostas, estão o congelamento dos aluguéis para tentar solucionar a crise da moradia, e a criação de uma rede de cooperativas com produtores locais subsidiados pelo município para aliviar o preço dos alimentos.

Já em Nova Jersey, a deputada democrata Mikie Sherrill venceu o republicano Jack Ciattarelli pelas eleições estaduais. Contrariando as pesquisas eleitorais, que previam uma eleição acirrada, a candidata democrata ficou 13 pontos percentuais à frente do republicano. Uma das suas estratégias ao longo da campanha eleitoral foi usar o discurso de Trump - como a ameaça de encerramento da construção de um túnel ferroviário sobre o Rio Hudson, ligando Nova York a Nova Jersey, obra de extrema importância regional - a seu favor.

Na Virgínia, a candidata eleita Abigail Spanberger obteve 15 pontos percentuais de vantagem nas urnas sobre a republicana Winsome Earle-Sears. Ao assumir, ela será a primeira mulher a governar o estado, que foi um dos mais afetados pelo shutdown do governo federal. Em seu discurso de vitória, Spanberger se comprometeu a reduzir o custo de vida da população, manter a comunidade segura, criar novos empregos e fortalecer a economia.

Entre as propostas da futura governadora da Virgínia estão o apoio ao direito de aborto e a revogação de uma ordem que obriga a polícia estadual a cooperar com o governo federal na aplicação das leis anti-imigração. Vale dizer que, tradicionalmente, Nova York, Nova Jersey e Virgínia são redutos democratas. No entanto, no último ano houve um avanço da direita nessas localidades, sobretudo pelo voto dos latinos.