Trump diz que Estados Unidos devem escolher 'entre comunismo e bom senso'
compartilheSIGA
Os Estados Unidos enfrentam uma escolha entre "comunismo e bom senso", declarou nesta quarta-feira (5) o presidente Donald Trump em uma convenção empresarial, um dia depois de uma ampla vitória eleitoral dos democratas em vários estados.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
"Nossos oponentes propõem um pesadelo econômico. Nós estamos realizando um milagre econômico", disse Trump, após criticar novamente a eleição do prefeito de esquerda em Nova York, Zohran Mamdani.
"Nós vamos cuidar disso", lançou Trump diante dos empresários, em alusão a Mamdani, um político que se apresenta como "democrata e socialista" e que fez campanha com promessas como transporte público gratuito.
aue/jz/val/am