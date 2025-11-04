Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Democrata Mamdani é eleito prefeito de Nova York City (emissoras de TV)

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
04/11/2025 23:50

compartilhe

SIGA

Os eleitores nova-iorquinos elegeram o socialista Zohran Mamdani como prefeito da cidade nesta terça-feira (4), segundo projeções de emissoras americanas, em um dia de eleições cruciais nos Estados Unidos que servem de termômetro para o segundo mandato de Donald Trump na Casa Branca.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Os canais NBC, CBS e CNN projetam que o democrata Mamdani, que se tornará o primeiro prefeito muçulmano de Nova York, conseguirá mais votos que seu adversário mais próximo, o ex-governador de Nova York Andrew Cuomo.

gw/aha/rpr

Tópicos relacionados:

eleicoes eua nova-york politica

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay