Democrata Mamdani é eleito prefeito de Nova York City (emissoras de TV)

Os eleitores nova-iorquinos elegeram o socialista Zohran Mamdani como prefeito da cidade nesta terça-feira (4), segundo projeções de emissoras americanas, em um dia de eleições cruciais nos Estados Unidos que servem de termômetro para o segundo mandato de Donald Trump na Casa Branca.

Os canais NBC, CBS e CNN projetam que o democrata Mamdani, que se tornará o primeiro prefeito muçulmano de Nova York, conseguirá mais votos que seu adversário mais próximo, o ex-governador de Nova York Andrew Cuomo.

