Confira profissões com rígidos (e curiosos) padrões de aparência

O caso de uma ex-comissária de bordo que relatou ter sido pressionada a deixar o emprego devido ao formato de seu corpo expõe uma realidade presente em diversas áreas. Embora a discussão sobre inclusão e diversidade avance, muitas profissões ao redor do mundo ainda mantêm códigos de aparência rígidos e, por vezes, inusitados.

Essas regras costumam estar ligadas à imagem que a empresa deseja projetar, a tradições centenárias ou até a questões de segurança e uniformidade. Da aviação à indústria do entretenimento, as exigências podem ir muito além do uniforme, ditando desde o peso e A altura até o tipo de maquiagem e o estilo do cabelo.

Carreiras com códigos de aparência rigorosos

As normas variam drasticamente entre as profissões. Um dos exemplos mais conhecidos é o da guarda real britânica. Além da postura impecável e da ausência de sorrisos, os soldados precisam atender a requisitos físicos específicos, como altura mínima, e não podem ter tatuagens visíveis no rosto ou pescoço.

Na Coreia do Sul, os ídolos de k-Pop vivem sob um controle estético extremo. Suas agências gerenciam peso, dieta e estilo de cabelo e até mesmo incentivam procedimentos estéticos para manter uma imagem considerada ideal. A aparência é vista como parte central do "produto" artístico.

Funcionários dos parques da Disney, conhecidos como “cast members”, seguem o guia “Disney Look”. As regras são detalhadas: proíbem tatuagens visíveis, piercings exagerados, alargadores e cores de cabelo não naturais. Cabelos abaixo dos ombros devem ser presos, e as armações dos óculos de grau, lisas ou de cor tartaruga.

Para as mulheres, a unha deve estar curta, e só é permitido o uso de esmaltes de cores tradicionais, como branco ou rosa; já os homens devem estar com a barba aparada. O objetivo é manter a atmosfera familiar e atemporal dos parques.

Companhias aéreas também são famosas por seus códigos. Tradicionalmente, comissários de bordo precisam seguir padrões de peso e altura, além de regras sobre maquiagem, penteado e uso de joias, visando uma imagem profissional e uniforme.

Como se preparar para vagas com regras de aparência

Aos interessados em uma carreira com padrões estéticos definidos, é importante se preparar. Uma abordagem proativa pode evitar surpresas e garantir que suas expectativas estejam alinhadas com as da empresa.

Pesquise o código de conduta: antes mesmo da entrevista, procure por manuais de conduta ou guias de estilo da empresa. Muitos desses documentos estão disponíveis online ou são mencionados em fóruns de discussão sobre a carreira. Converse com profissionais da área: use redes como o LinkedIn para encontrar pessoas que já trabalham na empresa ou no setor. Pergunte de forma respeitosa sobre o dia a dia e os códigos de aparência na prática. Observe a comunicação da marca: analise as fotos e os vídeos institucionais da companhia. A aparência dos funcionários nas peças de marketing geralmente reflete o padrão esperado pela organização. Pergunte durante a entrevista: aborde o tema de forma profissional. Você pode indagar: “Gostaria de saber um pouco mais sobre o código de vestimenta e apresentação pessoal da empresa”. Avalie seu conforto pessoal: reflita se você se sentirá confortável seguindo as regras a longo prazo. A adaptação a um código rígido deve ser uma decisão consciente para não gerar frustração futura.

