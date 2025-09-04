Ser ou parecer? A dura batalha entre a essência e a aparência
Quem somos além da imagem que projetamos? O que existe por trás desse reflexo no espelho?
Quando você se olha no espelho, você se enxerga ou apenas se vê? Com essa pergunta, iniciei, na semana passada, um encontro com mulheres para refletirmos sobre imagem pessoal, constelação e autoestima. A intenção era abrir espaço para algo além da estética: falar sobre como nos percebemos, como nos apresentamos ao mundo e, sobretudo, como nos reconhecemos diante de nós mesmas.
Vivemos em uma sociedade que nos cobra sermos felizes o tempo todo, como se a vida fosse uma vitrine. Nas redes sociais, sorrimos, mostramos conquistas, exibimos filtros e escondemos imperfeições. Mas quem somos além da imagem que projetamos? O que existe por trás desse reflexo no espelho?
Ainda que alguns tentem se proteger dizendo: “Não me importo com o que vão dizer, eu sou assim”, na prática, sustentar essa postura é desafiador. Muitas vezes, cedemos à pressão porque ser quem se é, com sua própria história e vulnerabilidades, exige esforço e coragem. Desagradar, perder a validação externa e quebrar expectativas não é nada fácil.
A psicanalista Vera Iaconelli nos lembra que o “eu” nasce cedo, por volta dos dois anos, quando criamos uma autoimagem que carregamos pela vida. “Eu sou a filha querida, eu sou a boazinha, eu sou a princesa linda.” Mas essa imagem é apenas uma parte, frágil e ilusória, do que realmente somos. A vida nos convida, constantemente, a revisitar e expandir essa construção. A menina que hoje se vê como senhora no espelho precisa abrir espaço interno para acolher novas fases, novos papéis e novas identidades.
O problema é que muitas vezes ficamos aprisionados a uma imagem única, superficial, que precisa estar sempre perfeita. As redes sociais reforçam esse aprisionamento: o filtro, mais aceito do que o rosto real, transforma-se na nova “verdade”. Isso é insustentável. Alguém grava um vídeo e, ao se rever, pensa: “Estou feia, parecendo isso ou aquilo”. Mas está apenas se vendo como é. O problema é que, em algum ponto, ser quem se é deixou de ser suficiente. Então, repete-se a gravação, recorre-se a filtros, porque a imagem passou a valer mais do que a própria pessoa. Não é mais fake news, é o fake de si mesmo.
Esse processo é despersonalizante, passamos a acreditar que nosso valor está apenas no que mostramos. Se para os adultos “maduros” vencer tudo isso já é difícil, imaginem para as crianças e jovens em formação. Não surpreende que tantos adolescentes sofram ao sair de casa, como vão se expor “sem filtro”? A consequência é o “encasulamento” ou a corrida por padrões inalcançáveis, muitas vezes sustentados por procedimentos estéticos invasivos.
Meninas pressionadas a serem magras, com uma pele impecável, sem marcas ou imperfeições; meninos cobrados a exibirem força e músculos. Mas, afinal, quem somos além da imagem? Onde está nosso verdadeiro valor?
Pesquisas mostram que, ao conhecer alguém, o cérebro forma impressões em segundos, e 93% dessa impressão vem da comunicação não verbal. O olhar, a postura, o tom de voz falam antes das palavras. Isso revela o poder da imagem, mas também o risco: se não houver consciência, a imagem vira prisão; se houver autoconhecimento, ela se torna recurso autêntico de expressão.
E aqui entram dois pilares fundamentais: amor-próprio e merecimento. Amar-se é reconhecer que você não é apenas um corpo ou um reflexo, mas uma história viva, feita de qualidades e fragilidades. É aceitar-se em cada fase, sem a necessidade de se comparar o tempo todo. Merecer é se permitir ocupar espaços sem sentir culpa, acreditar que o valor não está apenas no que você oferece ao outro, mas também no simples fato de existir. Sem amor-próprio e merecimento, a imagem nunca será suficiente, sempre parecerá precisar de mais um filtro, mais um retoque.
Como dito pela pesquisadora Brené Brown, “acreditar que somos dignos de amor, pertencimento e alegria é o poder que move nossas vidas”. Diversos estudos em psicologia positiva também comprovam que autoestima e merecimento são pilares da saúde mental, relacionamentos e realização pessoal.
Nesse sentido, construir sua marca pessoal não é vaidade, mas um processo de autoconhecimento profundo. É perguntar: quem sou eu? Como quero ser visto e percebido? Qual mensagem quero transmitir? É alinhar imagem, postura e comunicação ao que realmente faz sentido para você.
Para refletir, pense em um ser pelo qual você sente amor incondicional. Se este ser estivesse triste ou em dificuldade, o que você faria? Provavelmente ofereceria colo, cuidado, escuta e incentivo. E quando é com você mesma? Por que tantas vezes somos tão rigorosos conosco, negando o mesmo amor e compaixão que oferecemos aos outros? Talvez esteja aqui a chave: recuperar o amor incondicional por nós mesmos.
Amar-se não significa egoísmo, mas reconhecer o próprio valor e cuidar das próprias necessidades. Priorizar o seu bem-estar não é negligenciar o outro, mas uma condição para relações verdadeiramente saudáveis. O amor-próprio é exercício constante e diário, feito de autocompaixão, gentileza e compreensão.
Reinventar-se é um movimento de dentro para fora. O mundo está pronto para receber sua melhor versão, mas, antes, ela precisa ser reconhecida por você.
Como já dito aqui nesta coluna antes, você é a única pessoa que estará com você para o resto da sua vida. Portanto, trate-se bem.
Não seja uma cópia. Seja uma edição única, exclusiva de si mesma.
