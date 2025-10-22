Disney World registra segunda morte de hóspede em uma semana

Um homem de 60 anos, que estava hospedado em um resort do Walt Disney World, na Flórida, nos Estados Unidos, morreu nessa terça-feira (21/10) no local, confirmou o Gabinete do Xerife do Condado de Orange.

O incidente ocorreu no Circuito Cottontail Curl do acampamento, que integra o Fort Wilderness Resort and Campground e é composto por barracas e vans dobráveis.

Segundo o perfil no X da Walt Disney World: Active Calls, não associado diretamente à Walt Disney, a polícia respondeu a uma solicitação de "pessoa caída no chão", em torno das 7h30 (no horário local), nessa terça-feira.

O Gabinete do Xerife declarou que o homem passou por um episódio médico e foi levado para um hospital local, onde morreu. Ainda de acordo com as autoridades, não há sinais de crime.

Essa é a segunda morte de um hóspede da Disney World em um período de uma semana. A empresa Walt Disney não respondeu aos pedidos de declaração sobre o caso.

Uma semana antes, em 14 de outubro, Summer Equitz, de 31 anos, foi encontrada morta no Contemporary Resort do Walt Disney World, perto do parque Magic Kingdom. Uma investigação sobre a morte da mulher ainda está em andamento.

Os incidentes não são correlacionados.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata