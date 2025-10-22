Assine
ACIDENTES

Disney World registra segunda morte de hóspede em uma semana

Homem de 60 anos morreu após episódio médico; dias antes, mulher foi encontrada morta em outro resort do complexo

FS
Flor Sette Câmara
FS
Flor Sette Câmara
Repórter
22/10/2025 16:21 - atualizado em 22/10/2025 16:24

Disney World registra segunda morte de hóspede em menos de uma semana.
Disney World registra segunda morte em uma semana crédito: Divulgação/Disney

Um homem de 60 anos, que estava hospedado em um resort do Walt Disney World, na Flórida, nos Estados Unidos, morreu nessa terça-feira (21/10) no local, confirmou o Gabinete do Xerife do Condado de Orange.

O incidente ocorreu no Circuito Cottontail Curl do acampamento, que integra o Fort Wilderness Resort and Campground e é composto por barracas e vans dobráveis.

Segundo o perfil no X da Walt Disney World: Active Calls, não associado diretamente à Walt Disney, a polícia respondeu a uma solicitação de "pessoa caída no chão", em torno das 7h30 (no horário local), nessa terça-feira.

O Gabinete do Xerife declarou que o homem passou por um episódio médico e foi levado para um hospital local, onde morreu. Ainda de acordo com as autoridades, não há sinais de crime.

Essa é a segunda morte de um hóspede da Disney World em um período de uma semana. A empresa Walt Disney não respondeu aos pedidos de declaração sobre o caso. 

Uma semana antes, em 14 de outubro, Summer Equitz, de 31 anos, foi encontrada morta no Contemporary Resort do Walt Disney World, perto do parque Magic Kingdom. Uma investigação sobre a morte da mulher ainda está em andamento.

Os incidentes não são correlacionados. 

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata

