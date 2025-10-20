Drama real de família endinheirada vira série no Disney+



A família Murdaugh parecia ter tudo. Parte de uma longa linhagem de advogados da Carolina do Sul, nos Estados Unidos, eles moravam em uma casa grande e confortável. Eram donos de carros, joias e influência. Davam festas disputadas pela sociedade local. Até que um crime mudou tudo.

Em 2021, Alex, o patriarca, foi acusado de matar a tiros a mulher, Maggie, e o filho caçula dos dois, Paul. A investigação e o julgamento, na época acompanhados com interesse pelo público apaixonado por crimes reais, agora pode ser conferida em formato de série dramática em "Crime de uma dinastia: O caso Murdaugh", cujos três primeiros episódios já foram disponibilizados no Disney+.



"A pergunta que me impressionou desde a primeira vez que ouvi falar desse caso e que ainda me acompanha é: como isso acontece? Como um homem acaba carregando a arma para fazer o que fez com o filho e depois com sua esposa?", admira-se Jason Clarke, que interpreta Alex Murdaugh na produção.

O ator diz que era preciso entender essa motivação para conseguir dar vida ao personagem. "Mesmo que não fizesse 100% de sentido, pelo menos eu tinha que dar algum tipo de realidade emocional sobre como seres humanos podem chegar a esse ponto", explica. "Foi esse mergulho em busca da humanização que realmente me atraiu."



E olha que não era tarefa fácil, uma vez que Alex não era exatamente uma pessoa agradável ou de fácil convivência. "Ele não é um cara normal", avalia Clarke. "Ele tem um senso muito elevado de narcisismo e autojustificação. É ganancioso em um nível profundo, quase físico, seja por necessidade, por conforto ou porque acha que assim vai ser amado. Espero que o público possa ver além disso."

Evidências



Mesmo com todas essas características pouco elogiosas, o ator sentiu "uma responsabilidade imensa" por interpretar alguém que está vivo e que é conhecido de muitos. "Você trata isso com muita seriedade por causa da realidade", afirma. "Até porque você também quer fazer justiça à trama real, que é por si só uma grande história."

Patricia Arquette, que dá vida a Maggie Murdaugh, concorda. "Você se importa com as pessoas reais e não quer ser desrespeitoso com elas", comenta. "Muitas vezes as pessoas estão passando por coisas na vida. Há certas coisas que vêm disso, certos padrões. Então, tentei ter empatia pela pessoa que estava retratando e entender seus mecanismos de sobrevivência."



A atriz conta que tomou conhecimento sobre o crime relatado na série por meio da imprensa. "Acompanhei o caso enquanto ele acontecia, vi esse homem no tribunal dizendo certas coisas e, então, novas evidências surgiam, ele era pego na mentira e tentava voltar atrás... Toda a comunidade local, que foi tão impactada por isso, descobriu coisas sobre o comportamento dele, como roubo, mentiras patológicas, manipulação e engano."



Abuso psicológico



Questionada sobre por que Maggie decide permanecer na relação mesmo com tantos sinais de alerta, ela analisa: "Sabe, alguém assim não aparece e diz 'eu sou um cara mau e só faço coisas ruins'. Isso aparece misturado com outras coisas. Ele é caloroso, ama sua esposa, apesar do histórico de traição, quer ser um bom pai, mas também não ter limites com seus filhos."

Patricia usa sua própria experiência como exemplo de como as coisas nem sempre são tão claras para quem está envolvido. "Meu pai era um homem muito complicado. E eu amo muito meu pai, mas ele praticava gaslighting e, às vezes, fazia minha mãe chorar", compara. "Só que ele também era o provedor, era incrivelmente charmoso, nos amava muito, era engraçado e depois nos abandonou. Era tudo muito confuso."

A lição que fica, para ela, é que precisamos ficar atentos aos próprios instintos, mesmo que pareça bobagem em um primeiro momento. "Inicialmente, eu pensei: 'Uau, sabe, nunca realmente conhecemos alguém, nem mesmo nossos entes queridos, nem mesmo as pessoas com quem nos casamos'. Depois, à medida que fui avançando nos episódios, minha percepção foi: 'Bem, sabe, às vezes realmente recebemos alguns sinais de alerta. Só escolhemos ignorá-los'."



"CRIME DE UMA DINASTIA: O CASO MURDAUGH"

Com Jason Clarke, Patricia Arquette, J. Smith-Cameron, Johnny Berchtold e Brittany Snow. Os três primeiros episódios estão disponíveis na Disney+. Um novo episódio será disponibilizado a cada quarta-feira.