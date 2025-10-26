Assine
overlay
Início Internacional
Mundo

Polícia prende suspeitos de roubo milionário de joias do Museu do Louvre

Ladrões levaram oito peças da nobreza francesa avaliadas em 88 milhões de euros; dois homens foram detidos

Publicidade
Carregando...
ES
Eduarda Soares
ES
Eduarda Soares
Repórter
26/10/2025 11:30

compartilhe

SIGA
x
Polícia prende suspeitos de roubo milionário de joias do Museu do Louvre
Polícia prende suspeitos de roubo milionário de joias do Museu do Louvre crédito: Tupi

Dois suspeitos foram presos em Paris pelo roubo de joias da nobreza francesa expostas no Museu do Louvre, segundo informou a promotoria da capital francesa neste domingo (26). O crime, que ocorreu no último dia 19 de outubro, resultou no furto de oito peças avaliadas em 88 milhões de euros (cerca de R$ 540 milhões).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

De acordo com a mídia francesa, um dos detidos foi capturado no Aeroporto Charles de Gaulle, quando se preparava para embarcar rumo à Argélia. O outro suspeito tinha planos de viajar para o Mali. As prisões ocorreram na noite de sábado (25/10), informou o Ministério Público, que não divulgou o número total de envolvidos.

Leia Mais

Como ocorreu o roubo no Museu do Louvre?

Dois homens saíram do local por meio de um elevador de carga – (crédito: Reprodução/X)

O crime aconteceu em plena luz do dia, logo após a abertura do museu ao público. Quatro ladrões, armados com ferramentas elétricas, invadiram o prédio pela Galeria de Apolo, utilizando um elevador mecânico acoplado a um veículo para alcançar uma janela do primeiro andar.

Após cortar as grades e o vidro das vitrines, os criminosos ameaçaram os seguranças, que deixaram o local. A ação durou cerca de quatro minutos, e o grupo fugiu em duas motocicletas às 9h38, no horário local.

Empresa alemã que fabrica escada elevatória usada no roubo ao Louvre faz propaganda: 'Movimento rápido e silencioso'

Um relatório preliminar apontou falhas significativas na segurança: uma em cada três salas da área invadida não tinha câmeras, e o sistema externo de vigilância estava desatualizado.

Autoridades admitem falhas e reforçam segurança

O ministro da Justiça da França reconheceu que os protocolos de segurança "falharam" e que o episódio deixou o país com uma "imagem terrível". A diretora do museu, Laurence des Cars, informou ao Senado francês que a câmera responsável por monitorar a parede externa estava voltada para outra direção, o que dificultou a identificação da quadrilha.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Desde o roubo, o governo francês reforçou a vigilância em instituições culturais. O Louvre também transferiu parte de suas joias mais valiosas para o cofre do Banco da França, localizado 26 metros abaixo da superfície em sua sede no centro de Paris.

As investigações continuam sob responsabilidade da polícia especializada em crimes contra o patrimônio, que pode manter os suspeitos sob interrogatório por até 96 horas.

Tópicos relacionados:

franca joias mundo museu-do-louvre paris roubo

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay