Polícia prende suspeitos de roubo milionário de joias do Museu do Louvre

Dois suspeitos foram presos em Paris pelo roubo de joias da nobreza francesa expostas no Museu do Louvre, segundo informou a promotoria da capital francesa neste domingo (26). O crime, que ocorreu no último dia 19 de outubro, resultou no furto de oito peças avaliadas em 88 milhões de euros (cerca de R$ 540 milhões).

De acordo com a mídia francesa, um dos detidos foi capturado no Aeroporto Charles de Gaulle, quando se preparava para embarcar rumo à Argélia. O outro suspeito tinha planos de viajar para o Mali. As prisões ocorreram na noite de sábado (25/10), informou o Ministério Público, que não divulgou o número total de envolvidos.

Como ocorreu o roubo no Museu do Louvre?

Dois homens saíram do local por meio de um elevador de carga – (crédito: Reprodução/X)

O crime aconteceu em plena luz do dia, logo após a abertura do museu ao público. Quatro ladrões, armados com ferramentas elétricas, invadiram o prédio pela Galeria de Apolo, utilizando um elevador mecânico acoplado a um veículo para alcançar uma janela do primeiro andar.

Após cortar as grades e o vidro das vitrines, os criminosos ameaçaram os seguranças, que deixaram o local. A ação durou cerca de quatro minutos, e o grupo fugiu em duas motocicletas às 9h38, no horário local.

Um relatório preliminar apontou falhas significativas na segurança: uma em cada três salas da área invadida não tinha câmeras, e o sistema externo de vigilância estava desatualizado.

Autoridades admitem falhas e reforçam segurança

O ministro da Justiça da França reconheceu que os protocolos de segurança "falharam" e que o episódio deixou o país com uma "imagem terrível". A diretora do museu, Laurence des Cars, informou ao Senado francês que a câmera responsável por monitorar a parede externa estava voltada para outra direção, o que dificultou a identificação da quadrilha.

Desde o roubo, o governo francês reforçou a vigilância em instituições culturais. O Louvre também transferiu parte de suas joias mais valiosas para o cofre do Banco da França, localizado 26 metros abaixo da superfície em sua sede no centro de Paris.

As investigações continuam sob responsabilidade da polícia especializada em crimes contra o patrimônio, que pode manter os suspeitos sob interrogatório por até 96 horas.