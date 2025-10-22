Galeria
Obra suprema do Louvre, Mona Lisa já foi furtada e viralizou para promover filme de vilão
-
Os ladrões conseguiram levar oito peças da coleção de joias e pedras preciosas avaliadas em milhões de euros. Foto: Wikimedia Commons/Rutger van der Maar
-
O caso fez muita gente se lembrar de 1911, quando um funcionário do museu conseguiu levar sob o casaco um dos quadros mais famosos do mundo: a Mona Lisa, de Leonardo da Vinci. Foto: WikiImages/Pixabay
-
Também chamada de "La Gioconda", a Mona Lisa é uma das telas mais célebres e estudadas da história da arte, criada por Leonardo da Vinci entre 1503 e 1506. Foto: Domínio Público
-
A obra retrata uma mulher com expressão serena e um sorriso enigmático, considerada símbolo do mistério e da perfeição artística do Renascimento italiano. Foto: Domínio Público
-
-
Acredita-se que a modelo seja Lisa Gherardini, esposa do comerciante florentino Francesco del Giocondo, o que explica o nome alternativo do quadro. Foto: Domínio Público
-
Realizada a óleo sobre madeira de álamo, a obra foi feita a partir da técnica do sfumato, desenvolvida por Da Vinci para criar transições sutis entre luz e sombra, conferindo realismo e profundidade ao rosto e à paisagem ao fundo. Foto: Domínio Público
-
Medindo apenas 77 cm por 53 cm, a Mona Lisa hoje é considerada um símbolo universal da arte e a principal atração do Museu do Louvre. Foto: Mika Baumeister/Unsplash
-
-
A obra criada por Da Vinci é tão popular que já foi referenciada diversas vezes em outros contextos, demonstrando sua enorme influência cultural. Foto: Pexels/Jill Evans
-
Em 2024, a obra de arte "ganhou" um sorriso de batom para uma divulgação do filme “Coringa: Delírio a Dois”. Foto: Reprodução
-
O vídeo promocional mostrava Lady Gaga, que interpreta a personagem Arlequina no filme, marcando o quadro com o sorriso vermelho. Foto: Reprodução/YouTube
-
-
Em agosto de 2024, o Louvre substituiu a icÃŽnica tela por uma foto que viralizou nos Jogos OlÃmpicos de Paris. Foto: DivulgaÃ§Ã£o/Greg Martin
-
A troca temporária foi feita para celebrar o sucesso da competição na capital francesa. Foto: Anne Jea/Wikimedia Commons
-
A foto em questão foi um registro impressionante feito pelo fotógrafo Greg Martin, que mostra o momento exato em que a Lua aparece no centro de um dos arcos olímpicos. Foto: Divulgação/Greg Martin
-
-
A imagem foi escolhida por meio de uma votação online realizada pelo site oficial das Olimpíadas 2024. Foto: Divulgação
-
Ainda em 2024, em junho, deu o que falar na web uma visitinha "privada" que a modelo norte-americana Kendall Jenner fez ao Louvre. Foto: Reprodução do instagram @kendalljenner
-
A socialite postou a mensagem "Louvre à meia-noite" em sua rede social, com fotos em que aparecia descalça e sozinha nos salões, inclusive diante da Mona Lisa. Foto: Reprodução/Instagram
-
-
A postagem atraiu comentÃ¡rios sobre o "poder" de Jenner e rendeu crÃticas de internautas: "Por que esse privilÃ©gio", questionou um. Foto: The Free Birds/Unsplash
-
Muita gente não sabe, mas a visita ao Louvre pode ser reservada em certas situações. O museu tem uma tabela para casos especiais e, de acordo com a CNN, a locação por 90 minutos de passeio exclusivo, para até 4 pessoas, custa 34 mil euros (cerca de R$ 212 mil). Foto: Reprodução/Instagram