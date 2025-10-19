Assine
Internacional

Oito joias foram roubadas do Museu do Louvre

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
19/10/2025 14:06

Oito joias "de valor patrimonial inestimável", incluindo a tiara da imperatriz Eugenia e dois colares, foram roubadas durante o assalto deste domingo (19) no Museu do Louvre em Paris, anunciou o Ministério da Cultura francês em um comunicado. 

Um nono objeto, a coroa da imperatriz Eugênia, foi abandonado pelos ladrões durante a fuga e seu estado está "sendo examinado", explicou o ministério.

"Duas vitrines de alta segurança" foram afetadas pelo roubo, acrescentou a pasta.

