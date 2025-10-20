Assine
Coroa com mais de 1,3 mil diamantes é encontrada na rua após roubo no Louvre, em Paris

LA
Lance
  • O incidente ocorreu por volta das 9h30, na Galeria de Apolo, setor de tesouros históricos.
    O incidente ocorreu por volta das 9h30, na Galeria de Apolo, setor de tesouros históricos. Foto: Divulgação/Museu do Louvre
  • Pelo menos oito peças entre joias e pedras preciosas foram levadas pelos ladrões.
    Pelo menos oito peças entre joias e pedras preciosas foram levadas pelos ladrões. Foto: Reprodução/GloboNews
  • Uma coroa composta por 1.354 diamantes e 56 esmeraldas pertencente à imperatriz Eugênia, esposa de Napoleão III, foi encontrada danificada em uma rua de Paris após o roubo.
    Uma coroa composta por 1.354 diamantes e 56 esmeraldas pertencente à imperatriz Eugênia, esposa de Napoleão III, foi encontrada danificada em uma rua de Paris após o roubo. Foto: Divulgac?a?o/Museu do Louvre
  • Segundo as investigações, quatro criminosos participaram da ação, que durou cerca de sete minutos.
    Segundo as investigações, quatro criminosos participaram da ação, que durou cerca de sete minutos. Foto: Reprodução/GloboNews
  • Dois deles invadiram o prédio usando um guindaste para entrar por uma janela, enquanto outros dois esperavam em motos para a fuga.
    Dois deles invadiram o prédio usando um guindaste para entrar por uma janela, enquanto outros dois esperavam em motos para a fuga. Foto: Reprodução/TV Globo
  • O famoso diamante Regent, avaliado em mais de US$ 60 milhões e também exposto na Galeria de Apolo, não foi levado.
    O famoso diamante Regent, avaliado em mais de US$ 60 milhões e também exposto na Galeria de Apolo, não foi levado. Foto: Divulgação/Museu do Louvre
  • Segundo o governo francês, os ladrões estavam armados e carregavam motosserras de pequeno porte.
    Segundo o governo francês, os ladrões estavam armados e carregavam motosserras de pequeno porte. Foto: Reprodução/TV Globo
  • Situado em Paris, o Museu do Louvre é o museu mais visitado e uma das instituições culturais mais importantes do mundo.
    Situado em Paris, o Museu do Louvre é o museu mais visitado e uma das instituições culturais mais importantes do mundo. Foto: Wikimedia Commons/Jebulon
  • Originalmente construído como uma fortaleza no fim do século 12, o edifício foi transformado em residência real e, posteriormente, em museu público em 1793, durante a Revolução Francesa.
    Originalmente construído como uma fortaleza no fim do século 12, o edifício foi transformado em residência real e, posteriormente, em museu público em 1793, durante a Revolução Francesa. Foto: Mehmet Turgut Kirkgoz/Pexels
  • Seu vasto acervo, um dos maiores do planeta, abrange cerca de 35 mil obras de arte expostas, desde a Pré-História até meados do século 19.
    Seu vasto acervo, um dos maiores do planeta, abrange cerca de 35 mil obras de arte expostas, desde a Pré-História até meados do século 19. Foto: Heriberto Murrieta/Unsplash
  • O museu é dividido em várias seções, como Antiguidades Egípcias, Gregas, Romanas, além de coleções escultura e artes decorativas.
    O museu é dividido em várias seções, como Antiguidades Egípcias, Gregas, Romanas, além de coleções escultura e artes decorativas. Foto: Pexels/Bruno Charlier
  • Entre suas peças mais icônicas estão a “Mona Lisa”, de Leonardo da Vinci, a
    Entre suas peças mais icônicas estão a “Mona Lisa”, de Leonardo da Vinci, a "Vitória de Samotrácia" e a "Vênus de Milo". Foto: Pexels/Gagan Kaur
  • A icônica pirâmide de vidro na entrada do museu foi inaugurada em 1989 e tornou-se um símbolo moderno do local, contrastando com a arquitetura clássica do palácio.
    A icônica pirâmide de vidro na entrada do museu foi inaugurada em 1989 e tornou-se um símbolo moderno do local, contrastando com a arquitetura clássica do palácio. Foto: Edi Nugraha/Pixabay
  • Essa não foi a primeira vez que o museu mais popular do mundo foi roubado. Relembre outros casos!
    Essa não foi a primeira vez que o museu mais popular do mundo foi roubado. Relembre outros casos! Foto: Pexels/Vlada Karpovich
  • Roubo da Mona Lisa: O roubo mais emblemático aconteceu em 21 de agosto de 1911, quando o funcionário do museu Vincenzo Peruggia levou o quadro de Mona Lisa debaixo do casaco.
    Roubo da Mona Lisa: O roubo mais emblemático aconteceu em 21 de agosto de 1911, quando o funcionário do museu Vincenzo Peruggia levou o quadro de Mona Lisa debaixo do casaco. Foto: WikiImages/Pixabay
  • O desaparecimento da obra durou mais de dois anos e gerou uma ampla investigação, que chegou a incluir Pablo Picasso entre os suspeitos.
    O desaparecimento da obra durou mais de dois anos e gerou uma ampla investigação, que chegou a incluir Pablo Picasso entre os suspeitos. Foto: The Free Birds/Unsplash
  • O mistÃ©rio foi resolvido em dezembro de 1913, quando Peruggia tentou vender o quadro a um colecionador em FlorenÃ§a, que alertou as autoridades. A obra retornou ao Louvre em janeiro de 1914, recebida com grande celebraÃ§Ã£o.
    O mistÃ©rio foi resolvido em dezembro de 1913, quando Peruggia tentou vender o quadro a um colecionador em FlorenÃ§a, que alertou as autoridades. A obra retornou ao Louvre em janeiro de 1914, recebida com grande celebraÃ§Ã£o. Foto: Pexels/Jill Evans
  • Após o episódio, o museu reforçou a segurança do quadro com vidro à prova de balas e guardas armados.
    Após o episódio, o museu reforçou a segurança do quadro com vidro à prova de balas e guardas armados. Foto: Mika Baumeister/Unsplash
  • Armaduras renascentistas: Na noite de 31 de maio 1983, um capacete e uma armadura corporal produzidos em Milão e adornados com ouro e prata foram roubadas do Louvre.
    Armaduras renascentistas: Na noite de 31 de maio 1983, um capacete e uma armadura corporal produzidos em Milão e adornados com ouro e prata foram roubadas do Louvre. Foto: Reprodução Twitter/@MuseeLouvre
  • As obras, doadas ao Estado francês em 1922 pela baronesa Salomon de Rothschild, permaneceram desaparecidas por quase 40 anos, sendo recuperadas apenas em 2021.
    As obras, doadas ao Estado francês em 1922 pela baronesa Salomon de Rothschild, permaneceram desaparecidas por quase 40 anos, sendo recuperadas apenas em 2021. Foto: Reprodução Twitter/@PoliceNationale
  • Apesar do bloqueio das saídas e das buscas detalhadas nas bolsas dos visitantes, a obra, avaliada em US$ 1,3 milhão, nunca foi recuperada.
    Apesar do bloqueio das saídas e das buscas detalhadas nas bolsas dos visitantes, a obra, avaliada em US$ 1,3 milhão, nunca foi recuperada. Foto: Pexels/Una Laurencic
