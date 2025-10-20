Galeria
Coroa com mais de 1,3 mil diamantes é encontrada na rua após roubo no Louvre, em Paris
O incidente ocorreu por volta das 9h30, na Galeria de Apolo, setor de tesouros históricos. Foto: Divulgação/Museu do Louvre
Pelo menos oito peças entre joias e pedras preciosas foram levadas pelos ladrões. Foto: Reprodução/GloboNews
Uma coroa composta por 1.354 diamantes e 56 esmeraldas pertencente à imperatriz Eugênia, esposa de Napoleão III, foi encontrada danificada em uma rua de Paris após o roubo. Foto: Divulgac?a?o/Museu do Louvre
Segundo as investigações, quatro criminosos participaram da ação, que durou cerca de sete minutos. Foto: Reprodução/GloboNews
Dois deles invadiram o prédio usando um guindaste para entrar por uma janela, enquanto outros dois esperavam em motos para a fuga. Foto: Reprodução/TV Globo
O famoso diamante Regent, avaliado em mais de US$ 60 milhões e também exposto na Galeria de Apolo, não foi levado. Foto: Divulgação/Museu do Louvre
Segundo o governo francês, os ladrões estavam armados e carregavam motosserras de pequeno porte. Foto: Reprodução/TV Globo
Situado em Paris, o Museu do Louvre é o museu mais visitado e uma das instituições culturais mais importantes do mundo. Foto: Wikimedia Commons/Jebulon
Originalmente construído como uma fortaleza no fim do século 12, o edifício foi transformado em residência real e, posteriormente, em museu público em 1793, durante a Revolução Francesa. Foto: Mehmet Turgut Kirkgoz/Pexels
Seu vasto acervo, um dos maiores do planeta, abrange cerca de 35 mil obras de arte expostas, desde a Pré-História até meados do século 19. Foto: Heriberto Murrieta/Unsplash
O museu é dividido em várias seções, como Antiguidades Egípcias, Gregas, Romanas, além de coleções escultura e artes decorativas. Foto: Pexels/Bruno Charlier
Entre suas peças mais icônicas estão a “Mona Lisa”, de Leonardo da Vinci, a "Vitória de Samotrácia" e a "Vênus de Milo". Foto: Pexels/Gagan Kaur
A icônica pirâmide de vidro na entrada do museu foi inaugurada em 1989 e tornou-se um símbolo moderno do local, contrastando com a arquitetura clássica do palácio. Foto: Edi Nugraha/Pixabay
Essa não foi a primeira vez que o museu mais popular do mundo foi roubado. Relembre outros casos! Foto: Pexels/Vlada Karpovich
Roubo da Mona Lisa: O roubo mais emblemático aconteceu em 21 de agosto de 1911, quando o funcionário do museu Vincenzo Peruggia levou o quadro de Mona Lisa debaixo do casaco. Foto: WikiImages/Pixabay
O desaparecimento da obra durou mais de dois anos e gerou uma ampla investigação, que chegou a incluir Pablo Picasso entre os suspeitos. Foto: The Free Birds/Unsplash
O mistÃ©rio foi resolvido em dezembro de 1913, quando Peruggia tentou vender o quadro a um colecionador em FlorenÃ§a, que alertou as autoridades. A obra retornou ao Louvre em janeiro de 1914, recebida com grande celebraÃ§Ã£o. Foto: Pexels/Jill Evans
Após o episódio, o museu reforçou a segurança do quadro com vidro à prova de balas e guardas armados. Foto: Mika Baumeister/Unsplash
Armaduras renascentistas: Na noite de 31 de maio 1983, um capacete e uma armadura corporal produzidos em Milão e adornados com ouro e prata foram roubadas do Louvre. Foto: Reprodução Twitter/@MuseeLouvre
As obras, doadas ao Estado francês em 1922 pela baronesa Salomon de Rothschild, permaneceram desaparecidas por quase 40 anos, sendo recuperadas apenas em 2021. Foto: Reprodução Twitter/@PoliceNationale
Apesar do bloqueio das saídas e das buscas detalhadas nas bolsas dos visitantes, a obra, avaliada em US$ 1,3 milhão, nunca foi recuperada. Foto: Pexels/Una Laurencic