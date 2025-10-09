Adolescente de 13 anos é preso por causa de pergunta feita ao ChatGPT

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Um adolescente de 13 anos da Flórida, nos Estados Unidos, foi preso por ter perguntado ao ChatGPT sobre como matar um amigo. A pergunta foi detectada por um sistema que monitora contas escolares. O incidente ocorreu no final de setembro e foi divulgado pelas autoridades americanas nesta quinta-feira (9/10).

Segundo o Gabinete do Xerife do Condado de Volusia, um assistente de recursos escolares da Southwestern Middle School recebeu um alerta da plataforma Gaggle, que monitora atividades digitais de estudantes. O alerta indicava que alguém havia perguntado ao ChatGPT: “Como matar meu amigo no meio da aula”.

A polícia foi imediatamente acionada e compareceu à escola, onde confrontou o adolescente. Segundo os oficiais, o garoto afirmou que estava “apenas brincando” com um amigo que o havia irritado. Ele foi detido e encaminhado ao centro de custódia para menores do condado, onde aguarda decisão judicial.

“Mais uma ‘piada’ que criou uma emergência. Pais, por favor, conversem com seus filhos para que eles não cometam o mesmo erro”, disse o gabinete em comunicado.

Recentemente, outro aluno da escola – dessa vez com 11 anos – foi preso por escrever uma “lista de mortes” em sua carteira. Na ocasião, o gabinete do xerife destacou o impacto emocional de tais situações para alunos, pais e funcionários.

O que é o Gaggle?

O Gaggle é uma plataforma que verifica contas digitais emitidas por escolas e sinaliza conteúdos considerados preocupantes. Utilizando inteligência artificial, o sistema analisa documentos, e-mails e mensagens de alunos do ensino fundamental e médio em busca de sinais de comportamento inseguro.

Entre os temas que podem gerar alertas estão ameaças de violência, cyberbullying, abuso de substâncias, automutilação, agressão sexual e problemas de saúde mental, como depressão. Ao identificar conteúdo preocupante, a ferramenta pode excluir a mensagem ou notificar a equipe da escola.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Segundo reportagem do The Washington Post, a plataforma atende cerca de 1.500 distritos escolares nos Estados Unidos. Apesar da utilidade, estudantes relataram casos de falhas, como a exclusão indevida de trabalhos e alertas exagerados sobre comentários inofensivos. Um grupo de alunos da Lawrence High School, no Kansas, chegou a entrar com ação judicial contra a empresa alegando invasão de privacidade.

O lançamento de um novo modelo de inteligência artificial (IA) da startup chinesa DeepSeek provocou um reboliço no mercado financeiro internacional nesta segunda-feira (27/01). reprodução/youtube afp A chegada da nova IA causou perdas de cerca de US$ 1 trilhão no valor de mercado de empresas de tecnologia nos EUA e Europa. Pixabay O app da DeepSeek superou o ChatGPT em downloads na App Store, tornando-se também o aplicativo gratuito mais bem avaliado nos EUA. reprodução/cnn O modelo chamou atenção por ser uma alternativa mais barata e eficiente, levando investidores a questionarem a viabilidade dos altos gastos no setor por gigantes como Microsoft, Meta e Alphabet. reprodução/youtube afp A chegada da nova IA também coloca em xeque a hegemonia ocidental no ramo da inteligência artificial. Divulgação Open AI O maior prejuízo foi registrado pela Nvidia, que chegou a perder US$ 620 bilhões em valor de mercado — a maior perda diária de sua história —, encerrando o pregão com uma queda de 16,9%, o equivalente a US$ 589 bilhões. reprodução "Os investidores estão desconcertados com esta nova reviravolta dos acontecimentos e pelo [temor] de que as empresas norte-americanas especializadas em IA percam influência", explicou Sam Stovall, da consultoria financeira CFRA. divulgação A startup chinesa ganhou destaque global ao revelar que o treinamento de seu modelo DeepSeek-V3 custou menos de US$ 6 milhões (cerca de R$ 35 milhões) usando chips Nvidia H800. reprodução/youtube afp Para se ter uma ideia, só em 2025 a Meta planeja gastar US$ 65 bilhões (aproximadamente R$ 383 bilhões) no setor. divulgação/meta Essa afirmação desafiou a percepção de domínio dos EUA em inteligência artificial e colocou em dúvida a eficácia das restrições de exportação de chips avançados impostas por Washington desde 2021. Freepik Segundo informações do The New York Times, os engenheiros da DeepSeek teriam precisado de apenas 2 mil chips para realizar a mesma tarefa que em outros modelos necessita de 16 mil chips. svstudioart freepik O sucesso do DeepSeek despertou o interesse de executivos e engenheiros do Vale do Silício, que consideraram seus modelos comparáveis aos da OpenAI e Meta. Andrew Neel Unsplash No entanto, alguns analistas da gestora Bernstein manifestaram ceticismo quanto aos custos alegados pela empresa chinesa. reprodução Eles acreditam que os gastos reais foram bem superiores aos US$ 5,58 milhões anunciados. Freepik Adam Sarhan, CEO da 50 Park Investments, alertou que se a DeepSeek realmente desestabilizar o mercado, haverá uma reavaliação das ações de empresas de IA e do setor tecnológico como um todo. freepik/rawpixel.com O novo rival do ChatGPT foi lançado para o público geral no dia 20 de janeiro, dia da posse de Donald Trump, e está disponível no Brasil. reprodução A ascensão da startup foi comparada ao "momento Sputnik" pelo investidor Marc Andreessen, em referência ao marco histórico da Guerra Fria. flickr - TechCrunch "O que nós descobrimos é que o DeepSeek tem melhor desempenho, ou pelo menos igual, aos melhores modelos americanos", destacou Alexandr Wang, da Scale AI, empresa que fornece treinamento para gigantes como OpenAI, Google e Meta. reprodução/youtube afp Após tomar posse, um dos primeiros atos de Donald Trump foi revogar padrões de segurança em IA estabelecidos por Joe Biden e anunciar o chamado projeto "Stargate". Reprodução/Instagram O projeto envolve um investimento privado de até US$ 500 bilhões para infraestrutura em IA no Texas, considerado o maior da história no setor. Dmitry Demidko/Unsplash Voltar Próximo

Prisão de adolescentes