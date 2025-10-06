ChatGPT apresenta função para se conectar a aplicativos do dia a dia

A empresa OpenAI, criadora do ChatGPT e líder em modelos de inteligência artificial, apresentou nesta segunda-feira (6) novas funções para interagir com outros aplicativos do dia a dia.

Na abertura do seu "dia dos desenvolvedores", a OpenAI lançou o Apps SDK, uma nova funcionalidade que permite ao ChatGPT se conectar com aplicativos de música, busca de imóveis, reservas de hotéis e voos, criação de imagens, entre outros.

Essa função ainda não está disponível na Europa.

Os primeiros parceiros — como Booking.com, Canva, Coursera, Figma, Expedia, Spotify e Zillow — viram suas ações dispararem na Bolsa nesta segunda-feira.

Espera-se que empresas como Uber e AllTrails se unam ao ChatGPT ainda este ano.

O aplicativo agora permite que os usuários configurem, com conhecimentos básicos de informática, sua própria versão de um agente de IA. Ou seja, é possível criar um modelo semiautônomo capaz de realizar tarefas complexas por iniciativa própria: analisar dados, deduzir pesquisas complementares e construir programas para aproveitá-los ao máximo.

"É o melhor momento da história para ser um criador, nunca foi tão rápido passar da ideia ao produto", celebrou Sam Altman, diretor-geral da OpenAI, diante de uma multidão de desenvolvedores entusiasmados reunidos em San Francisco.

Altman anunciou que o ChatGPT superou 800 milhões de usuários semanais. Cinco milhões de empresas e instituições são assinantes profissionais pagantes, segundo a OpenAI.

A empresa também afirmou que o custo das consultas diminuiu 42% nos últimos 12 meses para os modelos de IA clássicos e 95% para os modelos avançados.

