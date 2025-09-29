Assine
Internacional

ChatGPT é denunciado na Justiça alemã por suposta violação de direitos autorais

AFP
AFP
29/09/2025 13:08

Uma organização alemã de gestão de direitos autorais musicais denunciou a OpenAI por crimes relacionados aos direitos autorais, afirmando que o sistema de inteligência artificial (IA) do gigante americano reproduz canções de vários artistas sem permissão, informou um tribunal nesta segunda-feira (29).

A sociedade alemã de gestão coletiva de direitos autorais musicais (GEMA), que representa cerca de 100.000 compositores e editores musicais na Alemanha, acusa a OpenAI, criadora do robô conversacional ChatGPT, de ter utilizado letras de canções para treinar seus sistemas de inteligência artificial, sem licença e sem pagar nada aos autores.

O tribunal regional de Munique, que analisa esta denúncia, declarou nesta segunda-feira que o ChatGPT utiliza nove canções e que isso é algo "incontestável" porque a ferramenta reproduziu suas letras de forma fiel com base nas perguntas dos usuários.

A denúncia foi apresentada em novembro de 2024 e a decisão é esperada para 11 de novembro.

Para a sociedade denunciante, isso demonstra uma "reprodução ilícita" em relação aos direitos autorais, agravada pela difusão dos textos aos usuários, acrescentou o tribunal.

Segundo o tribunal, a OpenAI rejeita as acusações alegando que seus modelos não acumulam dados individuais, mas sim "refletem o que aprenderam a partir do conjunto de dados de treinamento".

A empresa também atribui a responsabilidade aos usuários da OpenAI.

A OpenAI reivindica cerca de 700 milhões de usuários semanais e é considerada um dos líderes mundiais em inteligência artificial.

Os atores da indústria musical e literária exigem uma regulamentação mais rígida da IA para obter mais transparência sobre os dados utilizados e proteger seus rendimentos.

