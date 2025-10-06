Assine
Terapia pelo ChatGPT conquista adeptos e causa preocupação

    De acordo com um levantamento realizado pela empresa de marketing digital Semrush, divulgado em 2024, o Brasil ocupa a 4ª posição no ranking de países que mais utilizam o ChatGPT de forma geral, ficando atrás apenas dos EUA, Índia e Indonésia. Foto: Divulgação/Open AI
    Em alguns casos, muitos usuários têm relatado nas redes sociais que utilizam a plataforma e outros assistentes de IA para realizar "sessões de terapia". Foto: Solen Feyissa Unsplash
    Essas pessoas têm buscado alternativas práticas e acessíveis para lidar com questões relacionadas à saúde mental. Foto: freepik
    Um exemplo veio da influenciadora brasileira Sarah Costa, que detalhou em seu TikTok como utiliza o ChatGPT para sessões de terapia. Foto: reprodução/tiktok
    Segundo a influencer, ela configurou o sistema para reconhecer comandos de voz e responder em português, criando uma experiência similar a uma conversa. Foto: reprodução/tiktok
    Além disso, Sarah mencionou que autorizou o ChatGPT a fazer perguntas para tornar a terapia mais completa, além de pedir que o atendimento fosse mais "humanizado". Foto: reprodução/tiktok
    “Simplesmente fiz uma das melhores sessões de TCC (Terapia Cognitivo Comportamental) da minha vida, vocês não têm noção", opinou a brasileira. Foto: reprodução/tiktok
    Segundo a influenciadora, a ideia surgiu durante uma noite de sono mal dormida: â??NÃ£o tinha nada para fazer, resolvi testar.â? Foto: Rob Hampson/Unsplash
    Em entrevista ao site Marie Claire, o ex-presidente do Conselho Federal de Psicologia (CFP), Antônio Virgílio Bastos, afirma que, principalmente após a pandemia de Covid-19, houve um aumento na procura por cuidados em saúde mental. Foto: Nik Shuliahin Unsplash
    De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), antes da pandemia, aproximadamente 71% das pessoas ao redor do mundo que sofriam de transtornos mentais não tinham acesso a tratamentos ou qualquer tipo de acompanhamento. Foto: Facebook OMS
    Segundo o especialista, â??muito esforÃ§o ainda Ã© necessÃ¡rio para conscientizaÃ§Ã£o por tratamentos apoiados por evidÃªncias cientÃ­ficas e ofertados por profissional especializadoâ?. Foto: Drazen Zigic/Freepik
    “A ausência deste esclarecimento leva a busca por terapias alternativas e a busca por terapia por chatbot acompanha esse movimento. Além disso, existe toda uma aura de novidade e próprio sucesso do ponto de vista recreativo destas ferramentas”, esclareceu. Foto: Freepik/stockgiu
    Embora o uso de plataformas de IA para fins terapêuticos tenha ganhado destaque recentemente, a ideia não é nova. Nos anos 1960, por exemplo, foi desenvolvido um sistema ("Eliza") que tentava imitar um psicoterapeuta. Foto: autor desconhecido - domínio público
    Embora a IA possa gerar respostas que parecem inteligentes, essa ferramenta ainda enfrenta limitações significativas, como padrões repetitivos e até alguns erros. Foto: Emiliano Vittoriosi Unsplash
    Esse tipo de comportamento, segundo especialistas, pode levar à frustração dos usuários, especialmente para aqueles que buscam ajuda psicológica pela primeira vez. Foto: pexels Matheus Bertelli
    “Pode ser que essa pessoa acredite, por engano, que a experiência com IA seja igual a experiência que ela teria fazendo psicoterapia. Uma das principais preocupações que temos está relacionada a isso”, destacou o ex-presidente do CFP. Foto: Gilles Lambert/Unsplash
    “Ser ouvido por alguém que potencialmente já passou ou poderia passar por algo semelhante ao que você vivencia faz diferença e pode inclusive ser uma dos motores do processo psicoterapêutico em algumas abordagens", acrescentou o especialista. Foto: freepik
    Segundo ele, "uma IA jamais poderá sentir aquilo que apenas o corpo humano sente e tão logo, por mais que se pareça empática, não será de maneira fundamental”. Foto: Growtika Unsplash
    A psicoterapia se baseia na "humanidade compartilhada", uma conexão genuína com as dores dos pacientes, algo que a IA não pode oferecer. Foto: Kelly Sikkema Unsplash
    Segundo os especialistas, o processo terapêutico acolhe elementos imprevisíveis e subjetivos, tanto conscientes quanto inconscientes, que escapam aos padrões previsíveis dos modelos de IA. Foto: pexels SHVETS production
    No Brasil, ainda não existe regulamentação específica para o uso de IAs na psicoterapia ou em outras áreas. No cenário internacional, a regulamentação também está em estágio inicial. Foto: Imagem Freepik
    Documentos como o relatório da OMS sobre ética e governança da IA destacam tanto os benefícios, como maior precisão em diagnósticos e gestão de sistemas de saúde, quanto os riscos, incluindo o uso antiético de dados e preconceitos nos algoritmos. Foto: pexels Matheus Bertelli
    Em 2024, a União Europeia implementou a AI Act, que estabelece diretrizes para o uso ético e seguro da IA, inclusive na saúde. Foto: ALEXANDRE LALLEMAND/Unsplash
    No fim das contas, apesar de avanços, o uso de IA em atendimentos terapêuticos ainda carece de debates e regulamentações específicas, tanto no Brasil quanto internacionalmente. Foto: pexels Solen Feyissa
