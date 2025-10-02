Patrimônio de Elon Musk ultrapassa US$ 500 bi e quebra novo recorde

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O empresário Elon Musk se tornou a primeira pessoa no mundo a registrar um patrimônio líquido superior a US$ 500 bilhões (R$ 2,66 trilhões). O feito histórico foi confirmado na quarta-feira (1º/10) pelo índice de bilionários da revista Forbes.

O marco consolida o status do fundador da Tesla, SpaceX e da plataforma X como o homem mais rico do planeta, bem à frente de seus rivais no setor global de tecnologia. Atualmente, Musk tem US$ 150 bilhões (R$ 798 bilhões) a mais que Larry Ellison, cofundador da Oracle e segundo colocado no ranking.

De acordo com a Forbes, a participação de Musk na Tesla representa cerca de US$ 191 bilhões (R$ 1,016 trilhão) de sua fortuna. A empresa automotiva, que vem se beneficiando do aumento da demanda por veículos elétricos e pela aposta em inteligência artificial, viu suas ações subirem quase 4% nesta quarta-feira em Nova York, acumulando alta de mais de 20% em 2025.

Já os 42% de participação na SpaceX correspondem a US$ 168 bilhões (R$ 893,8 bilhões), enquanto a xAI, que inclui a plataforma X, responde por US$ 60 bilhões (R$ 318,6 bilhões).

O patrimônio líquido de Musk chegou a US$ 500,1 bilhões no pico da tarde, antes de recuar ligeiramente para pouco mais de US$ 499 bilhões no fechamento do mercado.

A disputa pela liderança entre Musk e Larry Ellison tem se intensificado nos últimos meses. O fundador da Oracle chegou a ultrapassar Musk brevemente, após as ações de sua empresa dispararem mais de 40%, impulsionadas pela expansão na área de nuvem e inteligência artificial. Atualmente, Ellison possui uma fortuna estimada em US$ 350,7 bilhões.

