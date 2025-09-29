Elon Musk se reúne com liderança da BRIDGE nos EAU para explorar futuro da comunicação, tecnologia e IA, e recebe convite para a primeira edição da BRIDGE Summit 2025

Elon Musk, CEO da X, SpaceX, Tesla e Starlink, reuniu-se com a liderança da BRIDGE Summit na sede da Tesla em Palo Alto (Califórnia, EUA) para debater sobre o futuro da tecnologia e da comunicação e explorar possibilidades de colaboração. Durante a reunião, Musk foi convidado a participar da primeira BRIDGE Summit, um novo encontro mundial para comunicação, conteúdo e entretenimento, que ocorrerá em Abu Dhabi (de 8 a 10 de dezembro).

A delegação da BRIDGE foi liderada por Abdulla bin Mohammed bin Butti Al Hamed, presidente do Gabinete Nacional de Comunicação Social dos Emirados Árabes Unidos (EAU), do Conselho de Comunicação Social dos EAU e da BRIDGE. A reunião está alinhada com a estratégia da BRIDGE de criar parcerias com líderes tecnológicos e centros de inovação mundiais, além de ampliar as vias de colaboração entre a indústria da comunicação e as tecnologias avançadas.

A conversa se concentrou na IA, nos centros de dados e na integridade de conteúdo como impulsionadores da transformação. Musk enfatizou que a inovação dependerá da capacidade dos países de fornecer centros de dados alimentados por energia limpa e acessível, destacando o forte posicionamento dos Emirados Árabes Unidos. Al Hamed afirmou que os EAU fornecem energia limpa e de baixo custo com capacidades em grande escala e competitividade global, reforçando sua prontidão para liderar em IA e tecnologias avançadas.

Musk elogiou a visão voltada para o futuro do país sob a liderança do Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, bem como os esforços do Sheikh Tahnoun bin Zayed Al Nahyan e o papel da Universidade de Inteligência Artificial Mohamed bin Zayed na consolidação da posição dos Emirados Árabes Unidos como um centro de inovação.

Durante uma visita ao laboratório de robótica Optimus, as partes debateram sobre o equilíbrio entre inovação e estruturas regulatórias éticas. Eles enfatizaram a necessidade de uma estrutura mundial para o uso responsável da IA na criação, regulamentação e distribuição de conteúdo.

Foram analisadas oportunidades de cooperação, incluindo o ecossistema de mídia e tecnologia dos EAU, a potencial colaboração em comunicação e inovação em IA, conteúdo educacional para envolver os jovens na ciência e no empreendedorismo e iniciativas que ligam a tecnologia verde às narrativas da mídia.

Al Hamed disse: “Os Emirados Árabes Unidos acreditam que a comunicação é uma força poderosa, capaz de remodelar o conhecimento e construir consciência. A colaboração com instituições líderes permite a troca de conhecimentos, acelera a adoção de soluções inovadoras e proporciona um impacto tangível e sustentável”.

A BRIDGE Summit proporcionará “uma plataforma excepcional para testar soluções ousadas e não convencionais” com o objetivo de ajudar a remodelar a indústria da comunicação, reconstruir a confiança e definir um futuro comum.

