OpenAI, matriz do ChatGPT, atinge avaliação recorde de US$ 500 bilhões

AFP
AFP
02/10/2025 09:10

A empresa americana OpenAI, que desenvolveu o ChatGPT, atingiu uma avaliação de mercado de US$ 500 bilhões (R$ 2,66 trilhões) após seus funcionários venderem um número limitado de ações, informou a mídia financeira nesta quinta-feira (2). 

Se a transação, que envolveu a venda de ações por funcionários da OpenAI no valor de US$ 6,6 bilhões (R$ 35,1 bilhões) a investidores, for confirmada, a empresa se tornará a startup mais valiosa do mundo, superando a SpaceX de Elon Musk, avaliada em cerca de US$ 400 bilhões (R$ 2,12 trilhões), segundo a Bloomberg. 

Entre o grupo de investidores que adquiriram ações está a gigante japonesa SoftBank, informaram o Financial Times e a Bloomberg, citando pessoas próximas às transações. 

Contactada pela AFP, a filial francesa da OpenAI não comentou a informação, e sua sede nos EUA ainda não respondeu. 

A empresa, na vanguarda da IA generativa, ganhou destaque com seu principal produto, o ChatGPT, que se tornou uma marca registrada dos agentes conversacionais. 

Essa ferramenta democratizou o uso da IA e atraiu investimentos significativos.

