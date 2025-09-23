Errol Musk, pai de Elon Musk, é acusado de abuso por filhos e enteados

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O empresário Errol Musk, pai de Elon Musk, um dos homens mais ricos e influentes do mundo, é acusado de abuso sexual infantil. Uma investigação recente do New York Times revelou que, ao longo de três décadas, pelo menos cinco filhos e enteados denunciaram o engenheiro sul-africano por diferentes episódios de abuso. As denúncias ocorreram na África do Sul e nos Estados Unidos e envolveram tanto crianças pequenas quanto adolescentes.

Atualmente, Errol tem 79 anos. As acusações seriam a principal causa do afastamento de Elon e do pai.

De acordo com o NY Times, o primeiro relato ocorreu em 1993, quando uma enteada de apenas 4 anos contou a parentes que havia sido molestada. Em 2002, já adolescente, disse ter flagrado o padrasto cheirando suas roupas íntimas. Em outra ocasião, acusou Errol de ter passado a mão em seu corpo.

Em 2023, familiares e uma assistente social tentaram intervir depois que um dos filhos, então com 5 anos, disse que Errol havia apalpado suas nádegas. Ao todo, três investigações policiais foram abertas. Duas acabaram arquivadas por falta de provas e uma segue inconclusiva. Nenhuma delas resultou em condenação formal.

Errol tem pelo menos nove filhos e enteados e foi casado com três mulheres. A enteada que o acusou de abuso aos quatro anos disse que teve um filho com o padrasto, quando tinha pouco mais de 20 anos. Atualmente, ela luta contra o uso de drogas, enquanto a mãe — que se casou com Errol Musk duas vezes — enfrenta problemas de saúde mental.

Errol nega todas as acusações. Em declaração ao jornal, ele disse que as denúncias seriam parte de uma disputa familiar motivada por dinheiro e pelo peso do sobrenome Musk. Ele ainda acusa as ex-mulheres e enteados de tentarem “manchar sua imagem” para receber ajuda financeira do filho bilionário.

Em um e-mail enviado à publicação, Errol Musk também afirmou ter conhecimento de apenas uma alegação de abuso, mas na mesma mensagem ofereceu explicações para as circunstâncias envolvendo outras duas. Ele acrescentou que tem um bom relacionamento com Elon Musk e que eles "são muito próximos".

A posição de Elon Musk

De acordo com a reportagem, as acusações causaram diversos conflitos na família, com vários membros pedindo ajuda a Elon, que é o primogênito de Errol. Em 2010, o bilionário recebeu uma carta de cinco páginas sobre algumas das acusações e implorou que ele interviesse.

“Precisamos muito de seus conselhos, ajuda e orientação nessas questões, porque vemos essas crianças sofrerem diariamente”, diz um trecho da carta.

Não se sabe se Elon leu a carta. Mas um de seus funcionários entrou em contato com um familiar para falar do caso. Embora nunca tenha se envolvido diretamente nos processos, Elon oferece ajuda financeira a ex-madrastas, meias-irmãs e até advogados, mas evitou confrontar o pai publicamente em casos específicos.

Em entrevistas anteriores, descreveu Errol como um homem que cometeu “quase todas as coisas ruins que se pode imaginar”. Na biografia de Walter Isaacson, lançada em 2023, o bilionário reafirmou não manter contato com o pai.

O relacionamento entre os dois já era distante desde a juventude de Elon na África do Sul. O empresário chegou a dizer que crescer ao lado de Errol foi “um inferno psicológico constante”.

Relações familiares polêmicas

Nascido e criado em Pretória, na África do Sul, Errol ganhou destaque como empresário entre os 20 e 30 anos, inclusive como sócio de uma empresa de engenharia. Ele se casou a primeira vez em 1970, com Maye Haldeman, com quem teve três filhos, Elon, Tosca e Kimbal.

Os dois se divorciaram em 1979. Em 2019, Maye escreveu um livro de memórias em que relatou que tinha sido abusada física e verbalmente. Errol Musk negou as acusações.

Em 1992, Errol se casou novamente, dessa vez com Heide-Mari Bezuidenhout, que era 19 anos mais nova que ele. Ela já tinha três filhos do primeiro casamento e teve outros dois com Musk. Em 1993, a filha de 4 anos de Heide-Mari contou a uma tia que Errol tinha a tocado inapropriadamente.

Três anos depois, ela se casou e divorciou novamente, voltando a casar com Errol em 1999. Tempos depois, em 2005, Heide-Mari retirou as acusações contra ele, como parte do acordo da segunda separação dos dois.

Além das acusações de abuso, Errol também esteve envolvido em polêmicas familiares. Ele admitiu ter tido dois filhos com sua ex-enteada, Jana Bezuidenhout, 41 anos mais nova, o que gerou grande repercussão internacional.

Relação com Elon

Elon Musk contou que tinha um relacionamento tenso com o pai. Em uma biografia de 2023, ele disse que brigou com um valentão da escola e apanhou. Ao chegar da escola, Errol o repreendeu por uma hora.

O empresário Elon Musk (homem mais rico do mundo) e o presidente americano Donald Trump (o mais poderoso) se afastaram após Musk criticar o “One Big Beautiful Bill”, o polêmico projeto fiscal de Trump. Victor Gonzalez Couso/Flickr Musk classificou a proposta como uma "aberração repugnante", defendendo corte de subsídios a elétricos – o que atingiu diretamente os interesses de sua empresa Tesla . Tesla wikimedia commons A resposta de Trump veio rápido nas redes: no Truth Social, chamou Musk de “louco” por cortar subsídios aos carros elétricos e ameaçou cancelar contratos federais de empresas como SpaceX e Tesla . O confronto ganhou dimensão política e econômica, abalando ações e contratos bilionários . pixabay Musk revidou no X, insinuando que Trump tinha ligações com Jeffrey Epstein (foto) – publicando e depois deletando essas acusações. Chamou Trump de ingrato, relançou posts antigos criticando o então presidente e chegou a sugerir um possível novo partido político . Domínio público A troca de farpas escalou ainda mais quando Trump o advertiu, por meio de entrevista à NBC, sobre “consequências muito graves” se Musk apoiasse candidatos democratas nas eleições de 2026. O clima entre eles é tenso. Domínio Público O bilionário Elon Musk (já trilionário se considerarmos a moeda brasileira) está sempre envolvido em polêmicas. Após ter papel de peso na eleição de Donald Trump, deixou o governo em 30/5. Reprodução X Casa Branca Mas o que chamou a atenção dos jornalistas na despedida de Musk, no Salão Oval da Casa Branca, foi o hematoma no olho do bilionário. Reprodução YouTube Casa Branca Ao ser questionado sobre o olho roxo, Musk disse que foi o filho de 5 anos que lhe socou numa brincadeira. O garoto se chama X. ReproduÃ§Ã£o de vÃ­deo "Eu disse: 'Vá em frente, me dê um soco no rosto' E ele deu", disse Musk sobre o menino. Ao que Donald Trump disse: "Foi X que fez isso? ...X poderia fazer isso. Se você conhecesse X." Reprodução de vídeo Musk é um dos homens mais polêmicos da atualidade. E 'causa' com frequência nas redes sociais. Em fevereiro de 2025, usou uma serra elétrica para ilustrar a política de redução de gastos do governo americano, que tinha Elon Musk como mentor e condutor. Reprodução de vídeo Musk ganhou o objeto do presidente argentino Javier Milei e exibiu em público atraindo ainda mais a aversão e a antipatia de muita gente pelo mundo. Reprodução de vídeo A sugestão era uma referência ao filme "Histórias Cruzadas" (2011), em que a personagem de Octavia - Minny Jackson - faz uma dessas tortas para a ex-chefe abusiva e racista. O filme se passa nos anos 1960, época da luta por direitos civis nos EUA. Octavia ganhou o Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante pela atuação. De vítima de bullying, por ser um menino nerd apaixonado por “Senhor dos Anéis” (J. R. R. Tolkien) e “Guia do Mochileiro das Galáxias” (de Douglas Adams), a idealizador de projetos audaciosos, como o mais novo Tesla Bot, "robô humanoide", Elon Musk se tornou um dos nomes mais comentados da atualidade. Reprodução/@elonmusk Elon Musk (foto) sempre possuiu muitos recursos por ter nascido em uma família rica. Iniciou sua carreira aos 12 anos de idade (em 1984) ao criar seu próprio jogo de videogame para PC chamado Blastar. O jogo foi comprado posteriormente por uma empresa sul-africana por um valor irrisório. Twitter/@mayemusk Depois de formado em Economia e Física, fundou na Califórnia a empresa Zip2 (também vendida subsequentemente), desenvolvedora de conteúdo para canais de notícias. Divulgação Em 1999, co-fundou a X.com, aliada posteriormente com a empresa Confinit e renomeada para "PayPal" (empresa de pagamentos online) em 2001. Divulgação Devido a desentendimentos com a liderança de Peter Thiel, Musk foi expulso em outubro de 2000 de seu papel como CEO da Paypal (cujo domínio foi comprado por ele em 2017), embora tenha permanecido no conselho da empresa. Reprodução/Harvard University Center for the Environment; Twitter/@elonmusk Fundou a Space Exploration Technologies, SpaceX (desenvolvedora de veículos de lançamento espacial), em 2002. Desde então atua como diretor executivo e de tecnologia também na Califórnia. divulgação spacex Os dois primeiros veículos de lançamento da empresa foram os foguetes Falcon 1 (primeiro a colocar um satélite na órbita da Terra), Falcon 9 (foto acima) e a nave espacial, Dragon (todos nomes inspirados em filmes de fantasia amados por Musk). Twitter/@elonmusk Em 2004, Musk tornou-se um dos seus principais financiadores da famosa empresa Tesla Motors (produtora de carros elétricos e baterias) a qual lançou o primeiro carro elétrico considerado razoavelmente acessível, o Model 3 Divulgação Através da Tesla Motors, o maior objetivo difundido por Elon Musk é produzir carros cujos aparatos elétricos possam diminuir os efeitos das mudanças climáticas. Divulgação/NOAA Satellites O conceito inicial e o capital financeiro da SolarCity (empresa especializada em serviços de energia solar, fundada em 2006) foram oferecidos por Musk. Expondo mais uma vez seu desejo de amenizar o aquecimento global (visto que a energia solar é renovável, gerada sem emissão de poluentes, e com o mínimo de prejuízo à natureza), o empresário adquiriu a empresa em 2016 como subsidiária da Tesla. Divulgação Para Musk, a intenção de integrar os painéis solares fotovoltaicos às baterias de armazenamento dos carros elétricos é fornecer autonomia ao indivíduo para que ele possa produzir e consumir sua própria energia elétrica. Divulgação/Tesla Em 2013, Musk apresentou o projeto Hyperloop, sistema de transporte (com baixo consumo de energia) composto por vagões que se locomovem sobre trilhos por meio de levitação magnética. Divulgação O intuito do Hyperloop Ã© permitir viagens de alta velocidade, aproximadamente 1.200 km/h, entre cidades. A proposta idealiza transformar um voo de trÃªs horas e meia em uma viagem de 30 minutos. DivulgaÃ§Ã£o/HyperloopTT Em 2014, iniciou a construção da Tesla Gigafactory 2, fábrica de células fotovoltaicas, uma das maiores fábricas de produção de painéis solares no mundo. Divulgação/Tesla SubsidiÃ¡ria da Tesla SolarCity em Buffalo, Nova York, a fÃ¡brica foi construÃ­da em um terreno recuperado de uma antiga usina siderÃºrgica. Sua construÃ§Ã£o comeÃ§ou em 2014 e foi concluÃ­da em 2017. DivulgaÃ§Ã£o/Tesla Em 2015, a empresa de pesquisa de inteligÃªncia artificial, OpenAI, foi anunciada por Musk, cujo objetivo Ã© garantir que a inteligÃªncia artificial beneficie a humanidade. DivulgaÃ§Ã£o Seu objetivo com a empresa era desenvolver inteligência artificial e disponibilizá-la a todos sem intenção lucrativa a fim desmonopolizar os sistemas de superinteligência de grandes empresas e até mesmo de governos que os utilizem de forma antidemocrática. Divulgação | Freepik/rawpixel.com Em 2016, Musk idealizou uma empresa chamada "The Boring Company", cuja intenÃ§Ã£o Ã© a criaÃ§Ã£o de tÃºneis subterrÃ¢neos para resolver os problemas de trÃ¡fego, permitir o transporte rÃ¡pido e, consequentemente, transformar a experiÃªncia urbana no trÃ¢nsito das cidades. DivulgaÃ§Ã£o A escolha dos túneis, e não carros voadores, é pelo fato de serem à prova de intempéries, ficarem fora de vista e serem resistentes. Além disso, segundo a "The Boring Company" os túneis minimizam o uso de valiosos terrenos de superfície e não entram em conflito com os sistemas de transporte existentes. Twitter/The Boring Company Descrita na mídia internacional como “a criação de riqueza mais rápida da história”, no começo do ano de 2021, Elon Musk se tornou a pessoa mais rica do mundo ao acumular, na época, uma fortuna superior à do dono da Amazon, Jeff Bezos, segundo o ranking da Bloomberg. Divulgação Em 2025, segundo os cálculos da Forbes, o patrimônio líquido de Musk já atingiu US$ 342 bilhões, bem acima do segundo colocado, Mark Zuckerberg, que soma US$ 216 bilhões. Reprodução/@elonmusk Voltar Próximo

"Ele perdeu o controle, ficou furioso, como costumava acontecer. Ele não tinha compaixão nenhuma”, declarou.

Na mesma biografia, Elon destacou que escolheu morar com os pais por grande parte da adolescência, após o divórcio dos pais. Mas ele disse que foi uma péssima ideia. "Eu ainda não sabia o quão horrível ele era", afirmou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Elon se mudou para os Estados Unidos aos 17 anos. “Elon não é o único a ter se afastado. Errol Musk deixou uma ferida enorme em nossa família”, declarou Elmie Smit, irmã da terceira esposa de Errol, ao Times.

Nos últimos anos, familiares também acusaram Errol de tentar lucrar com o sobrenome Musk. Foram citados projetos como uma criptomoeda chamada MuskIt e uma suposta torre em Dubai, que Errol negou ter ligação direta.

Quem é Errol Musk?