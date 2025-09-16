Papa destitui diácono condenado por abuso sexual de menores

O papa Leão XIV destituiu de toda função clerical um diácono italiano condenado por abuso sexual de menores, em sua primeira sanção importante nesse âmbito, anunciou nesta terça-feira (16) a diocese de Latina, no centro da Itália.

"Esta manhã, na prisão de Latina, o diácono permanente Alessandro Frateschi foi informado de sua destituição do clero por decisão direta do papa Leão XIV", indicou a diocese em um comunicado, precisando que essa decisão era "inapelável".

Frateschi, de 50 anos de idade, foi condenado em 2024 a 12 anos de prisão por delitos cometidos entre 2018 e 2023 contra cinco menores, três dos quais eram seus alunos em uma escola secundária de Latina, cerca de 70 km ao sul de Roma, precisou a diocese.

Trata-se da primeira sanção do papa Leão XIV tornada pública no âmbito da luta contra a pedofilia desde sua eleição em maio passado, uma decisão que responde à "tolerância zero" exigida pelas associações de vítimas.

Segundo a diocese, o procedimento canônico contra o diácono esteve a cargo da seção disciplinar do Dicastério para a Doutrina da Fé, a divisão do Vaticano encarregada desse tipo de questões, que remeteu o caso diretamente ao Papa.

Na Igreja Católica, a perda do estado clerical é uma grave sanção que impede o afetado, entre outras coisas, de falar em nome da Igreja, fazer homilias, exercer funções em seminários ou paróquias ou ensinar matérias teológicas ou religiosas.

Na noite de segunda-feira, durante uma oração na Basílica de São Pedro, no Vaticano, Leão XIV assegurou que a Igreja é solidária com aqueles que sofreram "a injustiça e a violência do abuso".

"A violência sofrida não pode ser apagada", disse.

A Itália, país majoritariamente católico onde a Igreja é muito influente, não empreendeu grandes investigações em nível nacional sobre os casos de pedofilia clerical como o fizeram outros países.

